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سجل هاميلتون الذي "لا تشوبه شائبة" يجعله متفردًا بين أبطال الفورمولا واحد

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سجل هاميلتون الذي "لا تشوبه شائبة" يجعله متفردًا بين أبطال الفورمولا واحد
29-04-2020

برز لويس هاميلتون بين عظماء الفورمولا واحد أصحاب الألقاب المتعددة بفضل تاريخه الرياضي الذي "لا تشوبه شائبة"، وفق ما صرّح به جايمس أليسون المدير التقني لفريق مرسيدس.

فاز هاميلتون مع مرسيدس بخمسة ألقاب من رصيده البالغ ست بطولات في مواجهة منافسة شرسة من زميله السابق نيكو روزبرغ وبطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

ونادرًا ما اتُهم هاميلتون بقيادة خطيرة أو تصرّف بشكل غير رياضي خارج الحلبة، حيث أنّه دومًا ما يقود بشراسة لكن ضمن منافسة عادلة.

وقبل انضمامه لمرسيدس في 2017، سبق وعمل أليسون مع أبطال عالم أمثال مايكل شوماخر، فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن وفيتيل، وذلك خلال مسيرته التي مرّت على الفرق بينيتون، رينو، لوتس وفيراري.

لكنّ المدير التقني الحالي لدى مرسيدس قال بأنّ نزاهة هاميلتون الرياضية جعلته متفردًا بين السائقين الذين عمل معهم خلال مسيرته في الفورمولا واحد.

"كنت محظوظًا بالعمل مع أشخاص ذوي نزاهة عالية. إذ أعتقد بأنّ تلك سمة تُبرز لويس بين الجميع" قال أليسون ضمن مقطع فيديو على قناة مرسيدس على يوتيوب.

وأضاف: "أعتقد بأنّه بين أكبر السائقين سنًا في البطولة حاليًا، لكنه ما يزال يقود مثل أصغر المشاركين، إنه ضمن مسيرة شهدت العديد من البطولات وانتصارات لا تُحصى، حيث سيعاني المرء ليجد لحظة على الحلبة قام خلالها لويس بأمر قبيح أو غير نزيه".

وتابع: "سترونه يقوم بالعديد من الأمور الشجاعة التي تحبس الأنفاس. لكنّكم لن ترونه يقوم بمناورات خطيرة أو أي أمر مخادع في أسلوب قيادته. آمُل أن يتمكن من مواصلة ذلك لما تبقى في مسيرته، كونه يملك سجلًا لا تشوبه شائبة".

وأكمل: "أظن أنّه وبين متعددي الألقاب من السائقين، فإنّه من غير المسبوق كذلك أن يحظى سائق بكل هذا النجاح من دون أيّ أمر قد يلمّح حتى إلى افتقار للنزاهة أو الروح الرياضية. إنّه أمر مذهل في اعتقادي".

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وربما يقترب هاميلتون، صاحب الـ 35 عامًا، من المراحل الأخيرة في مسيرته في الفورمولا واحد، لكنّ أليسون قال بأنّه لا علامات على خسارة بطل العالم ست مرّات لأيّ من جوانب سرعته وموهبته.

قفال: "يأتي وقت قد ما تزال حرفية السائق مذهلة وقوية كما هي، لكنّ الأمر المميز الإضافي الذي يمنحه عبقرية التصفيات يبدأ بالتسلل من بين أصابعه. لكن المثير للاهتمام حيال لويس هو أنّه ما يزال محافظًا على ذلك حتى الآن".

واختتم: "يتحلّى لويس بمواهب جسدية مذهلة تتماشى مع تفانيه الذهني المرعب".

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