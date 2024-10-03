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ستيوارت: هاميلتون سيعاني في انتقاله إلى فيراري

تفاجأ جاكي ستيوارت من خطوة لويس هاميلتون بالانتقال إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
جاكي ستيوارت

جاكي ستيوارت

الصورة من قبل: إريك جونيوس

سيرتدي هاميلتون الزيّ الأحمر للمرة الأولى في مسيرته المهنية حين يجلس خلف مقود سيارة فيراري في 2025.

وكشف ستيوارت أنه تفاجأ من قرار بطل العالم سبع مرات، بالانتقال إلى صفوف الحصان الجامح تاركاً مرسيدس التي حقق معها إنجازاته الكثيرة.

فقال: "تفاجأتُ من قرار لويس، لأنه بات بعمر 40 عاماً، وهو ينتقل إلى فريق بالكاد بدأ برفع مستواه التنافسي".

وأكمل: "خاضت فيراري فترة صعبة خلال المواسم الأخيرة، بسبب التغييرات الإدارية التي تسببت بتشتت الفريق".

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وأضاف: "الآن، بات الفريق أكثر تماسكاً، ويبدو أن لويس يدرك ذلك".

واسترسل: "رغم ذلك، فإن لويس بعمر 40 عاماً وسيجد هذا الانتقال أكثر صعوبة مما لو كان بعمر 25 أو 30 عاماً".

واستكمل: "ما زال يمتلك مهاراته وموهبته، وهذا ما رأيناه في سيلفرستون هذا الموسم".

وأضاف: "في مرحلة ما، عليه إنهاء مسيرته المهنية، وهو لا يشعر أن الأوان قد حان. يمكنني تفهم ذلك".

واختتم: "لكن الانتقال إلى فيراري لهو قرار غير متوقع".

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