ستيلا ينتقد طريقة خوض مكلارين لتصفيات المكسيك مع بلوغ نوريس "حدوده القصوى"
تأهل لاندو نوريس في المركز الثالث لجائزة المكسيك الكبرى خلف منافسه على اللقب ماكس فيرستابن.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن طريقة خوض الفريق للتصفيات في المكسيك لم تكن على المستوى المطلوب، وأنه كان من الممكن تحقيق البول بوزيشن.
لكن لاندو نوريس الذي كان الأسرع في القسمين الأول والثاني من التصفيات أشار إلى أنه وصل إلى الحد الأقصى الممكن من أداء سيارته.
حيث لم يتمكن من الانطلاق بقوة في بداية القسم الثالث للتصفيات، وحل خامسًا مع نهاية المحاولات الأولى، لكنه تمكن من تحسين أدائه في المحاولات التالية ليحصل على المركز الثالث على شبكة الانطلاق.
وضمن معرض حديثه مع سكاي سبورتس، أوضح ستيلا بأن الأداء كان "مفقودًا" في التصفيات، مشيرًا أيضًا إلى خطأ أوسكار بياستري عند المنعطف الـ 12، والذي جعله يخرج من القسم الأول للتصفيات بشكل مفاجئ على الرغم من تصدره للتجارب الحرة الثالثة في وقت سابق من يوم السبت.
حيث قال: "بشكل عام يمكن القول أن السيارة كانت تنافسية خلال التصفيات، وكانت في حالة تمكنها من حصد البول بوزيشن، رغم أن كارلوس في القسم الأخير رفع سقف التحدي كثيرًا".
وأضاف: "لو أخذنا التطور الطبيعي للأداء، فيمكن القول بأن البول كان ممكنًا مع لاندو. لكن علينا أن نقول كذلك أن آخر لفتين في القسم الثالث لم تكونا مثاليتين. حيث حدثت بعض الأخطاء في اللفة الأولى - مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات، ثم بدأت الإطارات تتراجع".
وتابع: "أما الثانية، فلم تكن نظيفة تمامًا، ولكن كان من المهم أن تكون جيدة بما يكفي للتأهل في الصف الأول أو الثاني".
واختتم: "لذا نحن متحمسون لأن السيارة كانت تؤدي بشكل جيد، ولكن في الوقت ذاته، من حيث التنفيذ، فقدنا بعض الأداء، خصوصًا مع أوسكار في القسم الأول للتصفيات، حيث تم حذف توقيته وضيّع الفرصة. وأمامنا الكثير من العمل معه للعودة إلى مراكز النقاط".
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