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ستيلا يكشف نقاط ضعف مكلارين: فيراري تمتلك أفضل سيارة ونحن نعرف تمامًا أين نخسر الوقت

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن الفريق حصل على "مؤشرات واضحة" بشأن الجوانب التي يتأخر فيها عن مرسيدس وفيراري.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا ستيلا، مكلارين

أندريا ستيلا، مكلارين

أنهت فيراري هيمنة مرسيدس على بداية الموسم في برشلونة، بينما أنهى سائق مكلارين لاندو نوريس السباق في المركز الثالث خلف جورج راسل صاحب المركز الثاني.

وتُعد حلبة برشلونة-كتالونيا واحدة من أكثر الحلبات "الكلاسيكية" في روزنامة الموسم، كما استضافت أول تجارب لسيارات 2026. ولهذا السبب تُعتبر بيانات الأداء المستخلصة من سباق إسبانيا مرجعًا مهمًا لفهم الصورة العامة للموسم.

وقد أشارأندريا ستيلا إلى تلك النقطة قائلًا: "هذا السباق يمنحنا مؤشرات واضحة جدًا".

وأضاف: "هذه المؤشرات تتماشى في الواقع مع ما كنا نعرفه مسبقًا. فيراري تبدو حاليًا صاحبة أفضل سيارة على شبكة الانطلاق".

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وتابع: "في المقطع الأوسط، وخصوصًا في المنعطفات متوسطة السرعة، نرى أن فيراري هي السيارة الأسرع. وهذا لا ينطبق فقط على الخطوط المستقيمة، بل أيضًا على الأداء داخل المنعطفات".

وأكمل: "أما نحن في مكلارين، فنتمتع بقدرة تنافسية جيدة في المنعطفات عالية السرعة، لكننا نعاني بشكل عام من نقص التماسك في المنعطفات المتوسطة والبطيئة".

كما حدد ستيلا بوضوح ما يجب القيام به لتقليص الفجوة مع فيراري ومرسيدس، قائلًا: "هناك مؤشرات واضحة جدًا. نحن بحاجة إلى إضافة المزيد من التماسك إلى السيارة من الناحية الانسيابية، كما نحتاج إلى زيادة الحمل على الإطارات".

وأردف: "في التصفيات نخسر الوقت أثناء تجهيز الإطارات وعند الدخول إلى المنعطف الأول. أما في السباق، فعلينا تقليل تآكل الإطارات في مثل هذه الظروف".

واختتم: "لدينا خطة واضحة جدًا من ناحية الأداء. نحن بحاجة إلى تحسين الأداء الانسيابي وإيجاد حلول تساعدنا على استخدام الإطارات بصورة أفضل".

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