ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد

استلم ستيلا مقاليد إدارة فريق مكلارين في الفورمولا واحد من سلفه أندرياس سيدل، وذلك مع بداية موسم 2023 المنصرم.

وقام باتباع نهج جديد عبر إعادة هيكلة القسم التقني علاوة على كونه الشخصية المحورية التي كانت تتعامل مع الصحافة والرأي العام نيابة عن الفريق.

ورغم أن مكلارين بدأت الموسم الماضي بشكل سيء وسيارة غير قادرة على المنافسة، لكن التحديثات المتواصلة جعلت منها أقرب منافسي ريد بُل (التي هيمنت بالكامل على المنافسة) في القسم الأخير للموسم.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الصراحة المطلقة أمراً مقصوداً في المقاربة التي يتبعها، أجاب ستيلا: "لديّ استراتيجية بسيطة للغاية".

وأكمل: "أقول الأمور كما هي فقط. إنها مقاربة بسيطة جداً. وذلك وضعنا في موقع جيد".

وأردف: "حين تحاول اختلاق القصص التي لا تعكس الواقع، فذلك قد يعني أنك ستفلت (من الانتقادات) لفترة قصيرة، لكنك بالمقابل لا تؤسس قاعدة متينة".

واسترسل: "إن أردنا ذلك، فعلينا الالتزام بما نعرفه، وبما نعتقد أنه صحيح".

واستكمل: "لكنني أفضل أن أقول ’لا يمكنني مشاركة هذاالأمر ولا أريد منح التفاصيل للمنافسين أو لأنها مسألة حساسة’ أو ببساطة لأنني غير متأكد حيال رأيي.. أحياناً أفضل ألا أقول شيئاً".

صراحة ستيلا انعكست كذلك على الفريق وطريقة عمله وهذا ما يرى أنه أمر قيّم.

فقال: "الصراحة، الاستقامة، أمور هامة جداً. فهي باتت من ثقافة فريقنا".

وأردف: "هذا متوقع من أي شخص يعمل مع مكلارين. أما اختلاق القصص فهي مسألة لا تستمر طويلاً".

وحين سُئِل إن كان قد استمتع بأول موسم له مع الفريق، أكد ستيلا بأن الأشهر الصعبة الأولى آتت ثمارها.

فقال: "كنت أستمتع بالتجربة الجديدة في مسيرتي المهنية، حتى وإن كانت النتائج غير جيدة".

وأكمل: "كان ذلك حافزاً فعالاً، المتعة الحقيقية تكمن في التفاعل مع الأشخاص".

واختتم: "حين ترى النتائج على الحلبة، فذلك محفز للمواصلة".