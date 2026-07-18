ستيلا يعلّق على شائعات انضمام فيرستابن إلى مكلارين: "سنحتاج إلى سيارة ثالثة"
رفض أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين نفي الشائعات بشكل قاطع بشأن احتمال انضمام ماكس فيرستابن إلى الفريق في موسم 2027، مكتفياً برد ساخر أكد فيه تمسك الفريق بسائقيه الحاليين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
تزايدت الأحاديث خلال الأسابيع الماضية حول مستقبل بطل العالم أربع مرات، بعدما ظهرت تقارير عن محادثات غير رسمية بين فيرستابن ومكلارين خلال جائزة النمسا الكبرى، وهو ما أقر الفريق بحدوثه، قبل أن تتجدد التكهنات في سبا-فرانكورشان.
وزادت الزيارة التي قام بها يوس فيرستابن وريموند فيرميولين، والد ومدير أعمال ماكس، إلى مقر ضيافة مكلارين يوم الجمعة من حدة الشائعات، قبل أن يتضح لاحقاً أن الزيارة كانت مرتبطة بالسائق البلجيكي الشاب دريس فان لانغيندونك، المنتمي إلى أكاديمية مكلارين، والذي أصبح مؤخراً تحت رعاية فيرستابن.
وخلال المؤتمر الصحفي بعد التجارب التأهيلية، سُئل ستيلا عما إذا كان بإمكانه إنهاء الجدل والتأكيد بعدم وجود أي محادثات بين مكلارين وفيرستابن، فأجاب: "قلت سابقاً إننا نتحدث عن بطل عالم أربع مرات".
وأضاف مبتسماً: "ستكون دائماً فرصة مثيرة للاهتمام، لكننا سنحتاج إلى سيارة ثالثة. لذلك لا ينبغي أن تسألني أنا، بل يجب أن تذهب إلى مستوى سياسي أعلى، وعندما يصبح ذلك ممكناً، سننظر في هذا الخيار".
ورغم أن تصريح ستيلا جاء بصيغة ساخرة، في ظل عدم وجود أي خطط حالية للسماح بثلاث سيارات لكل فريق في الفورمولا 1، فإنه تجنب إصدار نفي قاطع للشائعات، مفضلاً توجيه رسالة غير مباشرة تعكس ثقته في الثنائي الحالي لاندو نوريس وأوسكار بياستري.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن بياستري هو المرشح الأبرز لمغادرة مكلارين في حال التعاقد مع فيرستابن، إلا أن مدير أعمال السائق الأسترالي مارك ويبر نفى تلك الأنباء بشكل حاسم.
من جانبه، واصل فيرستابن التزام الصمت بشأن مستقبله، رافضاً الدخول في تفاصيل التكهنات.
وكان السائق الهولندي قد قال خلال جائزة النمسا الكبرى: "لن أدخل في هذه الأمور. قلت كل ما أردت قوله سابقاً. إذا حدث شيء جديد أو تغير أي شيء، فستسمعونه مني، وليس من شخص يكتب عنه. أنا أركز فقط على عملي مع فريقي."
كما كرر الموقف ذاته خلال المؤتمر الصحفي في سبا عندما وُجهت إليه عدة أسئلة متتالية حول مستقبله.
وعندما سُئل إن كان لديه أي مستجدات، أجاب باقتضاب: "لا."
وعن رأيه في الشائعات، قال: "لا شيء."
وعندما سُئل إن كان حدد موعداً لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، رد: "لا."
وحاول مقدم المؤتمر استكمال السؤال قائلاً: "إذن أنت ملتزم بالكامل مع ريد بُل..."
ليقاطعه فيرستابن قائلاً: "قلت إنه لا يوجد ما أقوله".
ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028، لكن وضعه الحالي في المركز السابع بترتيب بطولة العالم قد يمنحه فرصة لتفعيل أحد بنود الخروج من العقد، ما يبقي باب التكهنات مفتوحاً بشأن مستقبله، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن.
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