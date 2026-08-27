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ستيلا يشكك في ادعاء وولف "ليس لدينا المال": "أود أن أصدق ذلك، لكنني لا أصدق!"

قال أندريا ستيلا مدير فريق فريق مكلارين أنه لا يصدق أن توتو وولف يفتقر إلى الميزانية اللازمة لتسريع تطوير سيارة مرسيدس.

فيليب كليرين خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

جلبت التحديثات الأخيرة لسيارتي 2026 من فيراري، ومكلارين بشكل خاص، انتصارين لكل فريق، ما وضع ضغطًا كبيرًا على مرسيدس، التي هيمنت في بداية الموسم. 

وعلى عكس منافسيها، يبدو أن مرسيدس تحدّ من تحديثاتها، وتخطط لتوفير حزمة تطوير كبيرة لجائزة البحرين الكبرى. 

وهذا يجعل الفريق الألماني أكثر عرضة للخطر في السباقات المقبلة في إيطاليا وإسبانيا وأذربيجان.

وضمن حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"بعد جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، كشف توتو وولف أن الفريق فضل توزيع ميزانية التطوير على مدار الموسم، وأنه في ظل الموارد المتاحة، خطط لتحديثاته بطريقة تحقق أقصى قدر ممكن من نقاط البطولة.

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ومع تأكيده أن القيود على سقف الميزانية جعلت من المستحيل تقديم أجزاء جديدة للسيارة باستمرار طوال الموسم، أشار إلى أن الفرق المنافسة قد تتبع استراتيجيات مختلفة لتوزيع إنفاقها على التطوير عبر فترات مختلفة من الموسم.

وعندما تم تذكير أندريا ستيلا بتصريحات وولف، رد ضاحكًا: "أود أن أصدق ذلك، لكنني لا أصدق حقًا".

حيث أكد أن مرسيدس تملك الإمكانات اللازمة لإنتاج هذه التحديثات إذا أرادت ذلك: "تملك جميع الفرق بعض البدلات الإضافية المحددة في تقارير سقف الميزانية".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "إذا لم أكن مخطئة، فهناك مرونة تبلغ نحو 3 ملايين دولار تمكن إضافتها إلى حد ميزانية عام 2026 استعدادًا للوائح وحدات الطاقة لعام 2027".

وأردف: "بعد أن شاهدوا منافسيهم يرفعون المستوى، أنا واثق من أن مرسيدس ستنقل بسرعة أعمال التطوير التي تجريها في المصنع إلى الحلبة".

واسترسل: "لا يساورني أدنى شك في أن سياراتهم في نفق الهواء أسرع بكثير من سياراتهم على الحلبة، وأنهم سيرغبون في تحويل هذه الإمكانات إلى أجزاء مطورة حقيقية".

واختتم: "لذلك، أنا شبه متأكد من أنهم سيجلبون تحديثات. بالطبع، سيكون من مصلحتنا ألا يفعلوا ذلك، لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك!".

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