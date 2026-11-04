فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ستيلا يشرح كيف دمّرت التصفيات سباق مكلارين في جائزة المكسيك الكبرى: "دفعنا ثمن ذلك"

يعزو أندريا ستيلا ضياع فرص مكلارين للصعود إلى منصة التتويج في جائزة مكسيكو سيتي إلى التصفيات الكارثية والهواء المضطرب خلف السيارات

منشور: 04-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

لا تعني امتلاك سيارة قادرة على الصعود إلى منصة التتويج الكثير إذا أمضيت 71 لفة عاجزًا عن الخروج من الهواء المضطرب خلف السيارات المنافسة.

كان ذلك واقع فريق مكلارين خلال جائزة مكسيكو سيتي الكبرى. فقد وضعت حصة التصفيات الصعبة يوم السبت مرآب الفريق في ووكينغ في موقف صعب للغاية، وأهدرت تمامًا الإمكانات الحقيقية لوتيرة سيارته خلال السباق. وبسبب انخفاض كثافة الهواء على الارتفاعات الشاهقة، تصبح عملية تبريد السيارة معقدة للغاية، كما تزداد صعوبة ملاحقة سيارة أخرى من الناحية الانسيابية، ما يجعل موقع السيارة على الحلبة العامل الحاسم في المكسيك.

وأمضى لاندو نوريس فترة ما بعد الظهر بأكملها عالقًا في قطار من السيارات ضمن نطاق نظام الحد من مقاومة الهواء، مستنزفًا إطاراته بسبب الهواء المضطرب خلف منافسيه.

وأوضح مدير الفريق أندريا ستيلا بعد رفع العلم الشطرنجي: "أما فيما يتعلق بأدائنا اليوم، فقد أكد السباق أننا كنا نمتلك الإمكانات اللازمة لإنهائه على منصة التتويج. لكننا دفعنا للأسف ثمن مركزي انطلاق سائقينا، إلى جانب القيود التي تفرضها اللوائح التقنية، والتي تجعل التجاوز شبه مستحيل على حلبة مثل هذه".

ولم يُخفِ المسؤول الإيطالي مدى المعاناة التي عاشها سائقه الأساسي خلال هذه المرحلة، بعدما أمضى السباق بأكمله وهو يحدّق في علب تروس السيارات التي أمامه.

وقال مازحًا: "مع كل الوقت الذي أمضاه لاندو في الهواء الانسيابي خلف السيارات، أولًا خلف راسل ثم خلف لوكلير، أعتقد أنه بات قادرًا الآن على رسم مؤخرة سيارتيهما وعيناه مغمضتان!".

عقوبة "قاسية" بحق أوسكار بياستري

لم تكن فترة ما بعد الظهر أقل إحباطًا على الجانب الآخر من مرآب الفريق ذي اللون البرتقالي. فقد كان أوسكار بياستري ينفذ سباقًا قويًا للتعويض والتقدم عبر مجموعة سائقي وسط الترتيب، قبل أن يوقف احتكاكه المثير للجدل مع أرفيد ليندبلاد تقدمه بصورة مفاجئة.

وحقق حكام الاتحاد الدولي للسيارات في الحادثة، وفرضوا على السائق الأسترالي عقوبة زمنية، ما كلّف الفريق البريطاني نقاطًا ثمينة.

وأعرب ستيلا عن أسفه قائلًا: "إضافة إلى ذلك، كلّفتنا العقوبة القاسية التي تلقاها أوسكار بسبب احتكاكه بليندبلاد مزيدًا من النقاط القيّمة. إنه أمر مؤسف حقًا، لأن أوسكار كان قد قدم سباقًا جيدًا للتعويض عن تراجعه".

معركة النقاط الـ17 أمام ريد بُل

تحمل النقاط التي أهدرتها مكلارين في المكسيك أهمية كبيرة على الصعيد المالي. إذ يخوض الفريق حاليًا معركة محتدمة وعالية المخاطر أمام ريد بُل ريسينغ على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ومع تأخر مكلارين بفارق 17 نقطة عن فريق ميلتون كينز مع دخول الجزء الأخير من سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية، يستعد ستيلا لحشد كل إمكانات الفريق في البرازيل من أجل تقليص الفارق.

واعترف قائلًا: "في معركتنا مع ريد بُل على المركز الثالث، لم يكن بوسعنا اليوم سوى الحد من الأضرار، بعدما وضعتنا حصة التصفيات في موقف صعب. يتعين علينا تعويض 17 نقطة، لكنني أعتقد أننا نمتلك كل الفرص لتحقيق هذا الهدف على الأقل، بالنظر إلى الوتيرة التي أظهرناها اليوم والتحديثات التي سنقدمها في البرازيل الأسبوع المقبل".

ولن يكون التفوق على ريد بُل في إنترلاغوس أمرًا يتحقق بمحض الصدفة. فإذا أراد فريق ووكينغ ضمان المركز الثالث والجائزة المالية الضخمة المرتبطة به، فعليه التوقف عن ارتكاب الأخطاء خلال يوم السبت.

وكما حذّر ستيلا مرآب الفريق بوضوح: "لكننا سنحتاج إلى تقديم أداء مثالي كفريق، من جميع النواحي، حتى نتمكن من تحقيق ذلك".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





ستيلا يشرح كيف دمّرت التصفيات سباق مكلارين في جائزة المكسيك الكبرى: "دفعنا ثمن ذلك"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



11 دقيقة



ستيلا يشرح كيف دمّرت التصفيات سباق مكلارين في جائزة المكسيك الكبرى: "دفعنا ثمن ذلك"





شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



15 دقيقة



شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل





وولف يتحدث عن مستقبله مع مرسيدس بعد الفوز التاريخي لأنتونيللي



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



38 دقيقة



وولف يتحدث عن مستقبله مع مرسيدس بعد الفوز التاريخي لأنتونيللي





إستيبان أوكون يغيب عن بقية موسم 2026 مع هاس وكامارا يشارك للمرة الأولى في البرازيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



16 س



إستيبان أوكون يغيب عن بقية موسم 2026 مع هاس وكامارا يشارك للمرة الأولى في البرازيل

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك