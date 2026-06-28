ستيلا يدعو مكلارين إلى رفع وتيرة التطوير للحاق بمرسيدس

تعاني مكلارين من التأخر عن مرسيدس منذ بداية الموسم، كما شهدت الجولات الأخيرة تقدمًا واضحًا لكل من فيراري وريد بُل بفضل حزم تطوير انسيابية كبيرة، في حين لم تجلب مكلارين تحديثات مؤثرة إلى جائزة النمسا الكبرى، لينهي لاندو نوريس وأوسكار بياستري التصفيات في المركزين السادس والسابع، بفارق أربعة أعشار الثانية عن صاحب البول بوزيشن جورج راسل على الحلبة القصيرة في ريد بُل رينغ.

واعترف ستيلا بأن مكلارين تتأخر عن مرسيدس بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر على صعيد التطوير الانسيابي، داعيًا فريقه إلى رفع مستوى العمل لمواكبة ما وصفه بأعلى مستوى من المنافسة شهده في الفورمولا 1.

حيث قال: "نحن نتحدث عن ثلاثة أشهر من التطوير نحتاج إلى تعويضها. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي التفوق على منافسينا في التطوير".

وأضاف: "علينا أن نرفع وتيرة العمل. نحتاج إلى مزيد من الكثافة في كل ما نقوم به، كما يجب أن نكون قادرين على تقديم حلول فعالة".

وتابع: "ما أراه في خطة التطوير واعد جدًا، خاصة فيما يتعلق بالتحديثات الانسايبية، لكن في الوقت نفسه علينا أن نوصل هذه التحديثات إلى الحلبة في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "أعتقد أن ما نشهده في موسم 2026 هو أعلى مستوى وصلت إليه الفورمولا 1 على الإطلاق. فإذا نظرنا إلى التحديثات التي جلبتها ريد بُل، سنجد أنها ضخمة للغاية. ولذلك فإن سباق التطوير، سواء من حيث الأداء أو سرعة إيصال التحديثات إلى الحلبة، أصبح عند مستوى لم أشهده من قبل".

وأكمل: "هذه هي النقاشات التي نجريها داخل الفريق، وعلينا أن نضمن أن تكون مكلارين، إن أمكن، أفضل من منافسيها في التطوير وفي سرعة تقديم التحديثات، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتقليص الفارق".

وعند سؤاله عن أبرز نقاط ضعف سيارة مكلارين "إم سي إل40"، أوضح ستيلا أن عطلة نهاية الأسبوع في سبيلبيرغ لم تكشف أي شيء جديد، بل أكدت ما كان الفريق يعلمه مسبقًا، والمتمثل في نقص الارتكازية والكفاءة الانسيابية.

فقال: "فارقنا مع مرسيدس كان دائمًا بين ثلاثة وأربعة أعشار الثانية. نحو 70% من هذا الفارق يأتي في المنعطفات، و30% على الخطوط المستقيمة. وفي المنعطفات السبب واضح جدًا، فسيارتهم تولد ارتكازية أكبر من سيارتنا، وهذا ما نعمل على تحسينه".

واختتم: "أما الفارق على الخطوط المستقيمة، فقد يكون مرتبطًا بوجود مقاومة هوائية إضافية في سيارتنا، لكننا نراجع أيضًا الطريقة التي نستفيد بها من وحدة الطاقة، لأن فارق السرعة كبير بالفعل. بالتأكيد تمثل وحدة الطاقة العامل الأول، ونحن نحاول فهم سبب وجود هذا النقص، لكن هناك أيضًا مقاومة الهواء وكفاءة السيارة في وضعية الخطوط المستقيمة. نخسر ما بين عُشر وعُشر ونصف الثانية على الخطوط المستقيمة، وعلينا أن نفهم السبب وراء ذلك".