ستيلا يدحض تعليقات نوريس بأنّه "لا يقدّم مستوى بطل عالم"

دحض ستيلا تعليقات نوريس التي انتقد فيها جهوده خلال موسم 2024، قائلًا أنّ البريطاني يُقدّم أداءً "بمستوى بطولة العالم".

وكان نوريس قد عبّر أمسٍ الخميس عن عدم رضاه حيال عدد الأخطاء التي ارتكبها خلال السباقات الـ 14 الأولى من هذا الموسم، قائلًا أنّه "لم يُقدّم أداءً بمستوى بطل عالم" ضمن فرصه الضعيفة للاقتراب من ماكس فيرستابن متصدّر البطولة.

وشعر ستيلا أنّ نوريس واصل "أسلوبه" ذاتي النقد في تعليقاته، وحرص على التأكيد على أنّ سائقه لا يتشارك سمات أبطال العالم السابقين فقط، بل يعمل بمستوى مرضٍ للغاية.

وقال: "الأمر الأوّل الذي أراه في تعليقاته هو أنّها تؤكّد أسلوبه. إنّه ذاتي النقد. يميل للنظر أحيانًا إلى النصف الفارغ من الكأس".

وأضاف: "لكن في الحقيقة أعتقد بأنّه يملك إمكانيّات بطل عالم بالتأكيد، وهو يقدّم أداءً بمستوى بطولة العالم. لو قارناه بالمستوى المثالي، فحينها ستكون لدينا فرص للتحسّن".

وأكمل: "لكنّني أودّ أن نقارن أنفسنا بالمثاليّة، لأنّ ذلك ما نحتاج لفعله. وتشجّعت بحقيقة أنّ كلّ فرصة ولو ضئيلة تمّ تحقيقها بمستوى تفاصيل دقيق للغاية".

وأردف: "نرى بعض الفرص التي تأتي في اللفّة الأولى على سبيل المثال، ونُحاول إيجاد التوازن بين العدائيّة والابتعاد عن المشاكل والحوادث. أمامنا بعض الأمور لتحسينها على صعيد الانطلاقة في حدّ ذاتها، ولا يقتصر ذلك على السائق، بل تلك مسؤوليّة الفريق".

ثمّ تابع: "كما نقدّر كفريق وضعه بعض الضغط على نفسه، أو اعترافه بأنّ الأمر على عاتقه في بعض الأحيان. لكنّني أعتقد بأنّ لديّ خبرة كافية لأقول: لا تقلق، الأمر على الفريق، واصل القيام بعملٍ جيّد".