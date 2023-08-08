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ستيلا يدافع عن قوانين الفورمولا واحد: الحلبات منخفضة الجر باتت مشكلة

شرح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين كيف أن قوانين المؤثرات الأرضية الجديدة الحالية، قلصت عن غير قصد من فرص التجاوز على حلبات منخفضة الجرّ مثل مونزا.

لاندو نوريس، مكلارين

بهدف الحد من تأثير "الهواء المتسخ" خلف السيارات، وسعياً لتعزيز فرص لحاق السيارات ببعضها البعض وبالتالي رفع عدد التجاوزات وتحسين مستويات الإثارة، تم اعتماد قوانين تقنية جديدة بدءاً من 2022.

لكن ومع مواصلة التطوير الانسيابي للسيارات عادت المشاكل للظهور، حيث بات من الصعب لحاق السيارات ببعضها البعض ضمن المنعطفات، إلا أن النظرة العامة تشير إلى نجاح القوانين بتحقيق أهدافها.

بالمقابل، قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بخفض أطوال مناطق الحد من الجر "دي آر أس" خلال السباقات الأولى، وبالنظر إلى الهيمنة التي تفرضها ريد بُل مع نجمها ماكس فيرستابن، تصاعدت أصوات الانتقادات حيال انخفاض مستويات الحماسة.

لكن ستيلا يرى أن هذه المسألة ليست متعلقة بالقوانين نفسها، بل تعكس مشكلة السرعات على المقاطع المستقيمة في حلبات منخفضة الجر أمثال جدة، سبا ومونزا.

فقال: "لا أرى أن هناك مشكلة في القوانين".

وأكمل: "أعتقد أن سيارات الجيل الجديد تسهل اللحاق بشكل كبير".

وأضاف: "لذا على حلبات مشهورة بصعوبة التجاوزات مثل المجر على سبيل المثال، بات بإمكان السيارات اللحاق ببعضها البعض".

واسترسل: "لكن المنعطفات مسألة معقدة أخرى، حيث تتمكن حال الخروج من المنعطف الأخير الاقتراب من السيارة أمامك ومن ثم الهجوم بفضل ’دي آر أس’".

واستكمل: "لذا، يمكن القول أن الجيل الجديد للسيارات قد سهّل هذه الطريقة في التسابق".

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وتعقيباً على الوضع في حلبات مثل مونزا، قال ستيلا: "مع حلبات مثل سبا أو مونزا حين تحتاج لعامل السحب بهدف التجاوز، فإن هذا الجيل من السيارات لا يقدّم نفس مستويات ’الشفط’ إن صح التعبير مقارنة بالسيارات السابقة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بنوعية الحلبات، حيث باتت التجاوزات أصعب قليلاً في بعضها".

واختتم: "لدينا وجهان لهذه المسألة. لكنني مسرور من فكرة قدرة السيارات على اللحاق ببعضها البعض مقارنة بالجيل السابق".

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