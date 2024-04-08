ستيلا يدافع عن استراتيجية مكلارين في سباق اليابان "المعقد للغاية"

انطلق نوريس من المركز الثالث وكان أول المتوقفين من سائقي الصدارة. لكن ومع مرور اللفات، خسر البريطاني مركزه لصالح ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير، مع تقدّم الأخير من المركز الثامن معتمدًا استراتيجية جريئة بتوقف وحيد.

وبينما تقبّل عقب السباق أنه كان من المتوقّع أن تتمتع فيراري بوتيرة سباق أقوى، أشار نوريس إلى أنه كان من الممكن أن يبقى على المسار لوقت أطول قبل توقفه الأخير عوضًا عن التوقف في ذات الوقت مع لوكلير.

لكن ستيلا أصر على أن الفريق اتخذ القرار الصحيح من وجهة نظر هجومية كانت لتمنحه فرصة الصعود على منصة التتويج.

فقال: "أعتقد بأنه لم تكن لدينا الكثير من الخيارات، لأننا توقفنا مع لاندو في البداية، وعلمنا نوعًا ما أن فيراري كانت جاهزة لتقوم بالأندركت".

وأضاف: "لذلك أردنا مجابهة ذلك، وكانت لدينا مجموعتان من إطارات هارد، حتي يتسنى لنا التوقف مبكرًا، وبإستدعائنا لاندو للتوقف في وقت مبكر، أردنا رؤية إذا ما بوسعنا استهداف منصة التتويج، حتى أننا فكرنا في إمكانية هزيمة بيريز. وذلك كان يستحق المحاولة".

وبالحديث عن تشكيك نوريس في توقيت توقفه الثاني، فقد أوضح ستيلا أن الفريق تعين عليه كذلك مراقبة ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل.

فقال: "لوكلير أجبرنا على توقيت التوقف الثاني. وكان هنالك أيضاً كارلوس يقترب من لاندو. لذلك كان كارلوس ليتجاوز لاندو، وبمجرد أن يحدث ذلك، سيخسر لاندو الوقت، ومن ثم ينتهي به الأمر خلف هاميلتون وراسل".

وأكمل: "عندما تسابق العديد من السيارات، يتعين عليك أن تضع في الاعتبار عدة عوامل وتبعات، فليس الأمر وكأنك تسابق في مواجهة سيارة واحدة فقط".