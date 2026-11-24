فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030

حذر أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، الفورمولا 1 من التقييمات المتسرعة و"المستقطبة"، بعدما تسبب سباق لاس فيغاس، الذي شهد رقمًا قياسيًا بلغ 352 عملية تجاوز، في انقسام الآراء داخل البادوك.

راهان ماجومدار

منشور: 24-11-2026

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أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

غادرت الفورمولا 1 لاس فيغاس وهي تواجه مفارقة محرجة. فبعد مرور 24 ساعة بالكاد على تأكيد الاتحاد الدولي للسيارات التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن إطار عمل لاعتماد محركات أبسط، ثمانية الأسطوانات على شكل حرف "في" بسعة 2.1 لتر ومزودة بشاحن توربيني في عام 2030، وهي خطوة جاءت مدفوعة إلى حد كبير بالإحباط الناجم عن لوائح إدارة الطاقة المعقدة لعام 2026، قدم السباق الذي امتد على مدار 50 لفة، واحدًا من أكثر الاستعراضات إثارة وجنونًا هذا الموسم.

ونفذ السائقون رقمًا قياسيًا بلغ 352 عملية تجاوز، أي ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 186 عملية تجاوز والمسجل في زاندفورت عام 2023، إلى جانب 35 تغييرًا في الصدارة.

واستفادت مكلارين من الأحداث الدرامية التي شهدتها مرسيدس في المراحل الأخيرة، حيث أنهى لاندو نوريس السباق بفارق 0.639 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن، بينما شق أوسكار بياستري طريقه من المركز الـ17 إلى الثالث.

لكن عندما سُئل مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا خلال لقائه مع وسائل الإعلام بعد السباق عن التناقض المتمثل في تقديم استعراض لا يُنسى بالاعتماد على عناصر إدارة الطاقة "المصطنعة" ذاتها التي تخطط الفورمولا 1 للتخلي عنها، رفض الإيطالي تبني موقف مبسط من المسألة.

أوسكار بياستري، مكلارين، لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وقال ستيلا: "من الصعب للغاية تبني موقف بسيط، أو موقف بهذه البساطة عبر القول: أوه، هذا هو نوع السباقات الذي نريده، لأنك بمجرد قول ذلك، ستجد أن هناك وجهات نظر أخرى من المهم أخذها بعين الاعتبار. لا يزال يتعين عليّ التحدث إلى لاندو وأوسكار وفهم ما إذا كانا قد استمتعا بذلك؟ أم أن الأمر كان مبالغًا فيه إلى حد ما، وأنهما شعرا في بعض الأحيان بأن الأمور قد تسوء للغاية من ناحية السلامة".

وأضاف: "لا أريد التعبير عن موقف حاسم، لأنني في الواقع لا أملك موقفًا كهذا. لقد زودنا هذا السباق بالكثير من المعلومات التي لا يمكننا تجاهلها".

انقسام داخل البادوك بين تشبيهات ماريو كارت والاستعراض المثير

كانت ردود الفعل الفورية على امتداد خط الحظائر منقسمة بالفعل. فقد شبّه فيرستابن التغييرات المستمرة في ترتيب السائقين بـ"لعب ماريو كارت"، حيث يتيح التراجع في الترتيب الاستفادة من السحب الهوائي للحاق بالمتقدمين. فيما انتقد سائق كاديلاك سيرجيو بيريز طبيعة التسابق، واصفًا إياها بأنها "مصطنعة للغاية".

واتخذ نوريس موقفًا متباينًا، مشيرًا إلى أن فوارق السرعة عند الاقتراب من السيارات الأخرى، والتي تراوحت بين 20 و30 كيلومترًا في الساعة، تعني أن "بعض عمليات التجاوز لم تكن تجاوزات فعلية، فأنت تضغط على زر تعزيز الطاقة وتتخطى شخصًا ما"، في الوقت الذي تخيل فيه مدى روعة التسابق في عام 2030 من دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات بسبب البطاريات.

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وفي المقابل، استمتع كارلوس ساينز بالمنافسة، بينما رحب زميله في ويليامز أليكس ألبون بوجود "سباق تتابع" من حين إلى آخر، إلى جانب السباقات على الحلبات التي تعتمد فيها المنافسة على السرعة الصرفة.

وبالنسبة إلى ستيلا، يوضح هذا الانقسام السبب الذي يحتم على الفورمولا 1 تجنب إصدار أحكام متسرعة، قبيل تصويت المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في شنغهاي الشهر المقبل على إطار عمل لوائح عام 2030.

وقال ستيلا: "توصيتي الرئيسية هي أن نحافظ على نهج تحليلي، وأن نواصل الحرص على مصالح الرياضة. نحن نعيش في عالم يتعين عليك فيه أن تمتلك رأيًا في غضون ثانية واحدة، وإلا فلن تكون ذا شأن. ويتعين عليك أن تتبنى رأيًا مستقطبًا، وإلا فلن تكون ذا شأن".

وحذر من أنه "سيكون من المؤسف تقييم الأمر في خضم ردود الفعل الفورية والقول: أوه، فلنتخلَّ عن اللوائح الجديدة".

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