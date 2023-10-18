ستيلا يحاول في مكلارين إعادة "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت خلال حقبة شوماخر/فيراري
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت موجودة ضمن الحقبة الذهبية لفريق فيراري ومايكل شوماخر، من بين أهم العوامل التي يحاول تثبيتها في مكلارين.
في موسم 2000، انضم ستيلا إلى فيراري كمهندس، حيث عمل مع التشكيلة الذهبية حينها التي ضمت، شوماخر، جان تود، روس برون، روي بيرن، نيكولاس تومبازيس، جايمس أليسون وعبقري المحركات بينو داغوستينو.
وضمن معرض كلامه في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت، شرح ستيلا أن "الاستمرارية والتراتبية" التي ميزت الحقبة الذهبية في فيراري، ما زالت تعتبر مكونات صالحة يمكن تطبيقها اليوم ضمن مكلارين.
فقال: "التراتبية، نوعية الأشخاص؛ كانت لا مثيل لها ببساطة".
وأكمل: "أعتقد أن بعضاً منهم قبلوا البقاء ضمن مناصب معينة، رغم أنهم يعرفون بإمكانية ترقيهم لمناصب أعلى ضمن فرق أخرى، لكنهم رغم ذلك حافظوا على مناصبهم لأنهم يعرفون ما يحتاجه الأمر لتقديم الفريق الأقوى ربما في تاريخ الفورمولا واحد".
مايكل شوماخر، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
وأضاف: "كانت هناك الكثير من الاستمرارية، ما يسمح بمواصلة البناء بشكل متواصل. ذلك أمر كنا نفتقده في حقبة فرناندو ألونسو السابقة. رغم أنه كان بوسعنا تحقيقها".
وأردف: "هناك بعض العوامل التي لم تتغير على مر السنين. الاستمرارية والتراتبية، جزء أساسي من ذلك. وهذا ما نحاول القيام به في مكلارين كذلك".
يشار إلى أن ستيلا وبعد استلام منصبه من المدير السباق أندرياس سيدل، قام بإعادة هيكلة للقسم التقني، ما أدى إلى تحسين واضح في أداء السيارة ما سمح لكل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري بتحقيق نتائج ممتازة مؤخراً.
فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر
فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر
ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي
ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
سائقا مرسيدس يخصصان وقتاً خارج السباقات "المحتدمة" لحلّ مشاكل السيارة
سائقا مرسيدس يخصصان وقتاً خارج السباقات "المحتدمة" لحلّ مشاكل السيارة سائقا مرسيدس يخصصان وقتاً خارج السباقات "المحتدمة" لحلّ مشاكل السيارة
ستيلا يحاول في مكلارين إعادة "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت خلال حقبة شوماخر/فيراري
ستيلا يحاول في مكلارين إعادة "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت خلال حقبة شوماخر/فيراري ستيلا يحاول في مكلارين إعادة "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت خلال حقبة شوماخر/فيراري
ستيوارت سيتلقى "ميدالية أوتوسبورت الذهبية" في حفل توزيع جوائز أوتوسبورت السنوي
ستيوارت سيتلقى "ميدالية أوتوسبورت الذهبية" في حفل توزيع جوائز أوتوسبورت السنوي ستيوارت سيتلقى "ميدالية أوتوسبورت الذهبية" في حفل توزيع جوائز أوتوسبورت السنوي
باتون بعد صعوبات الحرارة في قطر: "لن يتغير أي شيء حتى يتكلم السائقون"
باتون بعد صعوبات الحرارة في قطر: "لن يتغير أي شيء حتى يتكلم السائقون" باتون بعد صعوبات الحرارة في قطر: "لن يتغير أي شيء حتى يتكلم السائقون"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.