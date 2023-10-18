ستيلا يحاول في مكلارين إعادة "الاستمرارية والتراتبية" التي كانت خلال حقبة شوماخر/فيراري 

في موسم 2000، انضم ستيلا إلى فيراري كمهندس، حيث عمل مع التشكيلة الذهبية حينها التي ضمت، شوماخر، جان تود، روس برون، روي بيرن، نيكولاس تومبازيس، جايمس أليسون وعبقري المحركات بينو داغوستينو.

وضمن معرض كلامه في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت، شرح ستيلا أن "الاستمرارية والتراتبية" التي ميزت الحقبة الذهبية في فيراري، ما زالت تعتبر مكونات صالحة يمكن تطبيقها اليوم ضمن مكلارين.

فقال: "التراتبية، نوعية الأشخاص؛ كانت لا مثيل لها ببساطة".

وأكمل: "أعتقد أن بعضاً منهم قبلوا البقاء ضمن مناصب معينة، رغم أنهم يعرفون بإمكانية ترقيهم لمناصب أعلى ضمن فرق أخرى، لكنهم رغم ذلك حافظوا على مناصبهم لأنهم يعرفون ما يحتاجه الأمر لتقديم الفريق الأقوى ربما في تاريخ الفورمولا واحد".

مايكل شوماخر، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وأضاف: "كانت هناك الكثير من الاستمرارية، ما يسمح بمواصلة البناء بشكل متواصل. ذلك أمر كنا نفتقده في حقبة فرناندو ألونسو السابقة. رغم أنه كان بوسعنا تحقيقها".

وأردف: "هناك بعض العوامل التي لم تتغير على مر السنين. الاستمرارية والتراتبية، جزء أساسي من ذلك. وهذا ما نحاول القيام به في مكلارين كذلك".

يشار إلى أن ستيلا وبعد استلام منصبه من المدير السباق أندرياس سيدل، قام بإعادة هيكلة للقسم التقني، ما أدى إلى تحسين واضح في أداء السيارة ما سمح لكل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري بتحقيق نتائج ممتازة مؤخراً.