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ستيلا: يجب على الفورمولا 1 تجنب تكرار ما حدث في سيبانغ

أبدى مدير فريق مكلارين في الفورمولا 1 أندريا ستيلا دعمه للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد أن تسببت أعطال برمجية في فوضى عند انطلاق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

قال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين في الفورمولا 1، إنه "يتقبل" احتمال حدوث أعطال برمجية خطيرة من النوع الذي ظهر في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا يوم الأحد في ظل اللوائح الحالية، لكنه يأمل أن يتمكن الاتحاد الدولي للسيارات من تجنب تكرارها.

وأُجهض انطلاق السباق على حلبة سيبانغ المبللة بعد أن تعرض عدد كبير من السيارات لعطل برمجي خطير جعلها تسير ببطء من دون استجابة لدواسة الوقود خلال لفات التشكيل. وحدث العطل نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، والتي جرى شرحها بالتفصيل، خلال أول سباق ممطرٍ على الإطلاق لهذه الجيل من وحدات الطاقة المعقدة في الفورمولا 1.

وتسبب ذلك في تأخير انطلاق السباق لمدة 50 دقيقة، وخلال تلك الفترة قام مهندسو "فيا" ببرمجة إصلاح عاجل وإرساله إلى الفرق لتثبيته على سياراتها. وكان التوقف بمثابة نقطة سلبية كبيرة للفورمولا 1 قبل سباق كان ممتعًا ومتقلب الظروف الجوية بخلاف ذلك.

وقال مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، الذي تأثرت سيارتاه أيضًا بالمشكلة لكن بدرجة أقل من بعض منافسيهما، إن من المهم بالنسبة إلى الفورمولا 1 تجنب تكرار فوضى سيبانغ، لكنه أبدى في الوقت نفسه تفهمًا لما حدث.

وقال ستيلا: "أعتقد أنه علينا أن نقر بأن الفورمولا 1 قامت بعمل ممتاز في وضع اللوائح الجديدة، مع وجود بعض علامات الاستفهام من ناحية سلوك وحدة الطاقة".

وأضاف: "أعتقد أنه علينا الاعتراف بأن هناك عملًا رائعًا أُنجز لجعل العرض ينجح، ولجعل السباقات تنجح. وإذا حدثت بعض الأعطال من حين لآخر، فعلينا أن نتقبل وجود هذه الأعطال لدى الجميع".

وأردف: "إذا فكرنا في الفرق، فنحن نواجه الكثير منها. وإذا كان الأمر يتعلق بالرياضة أو ببعض المشكلات البرمجية المشتركة، فأعتقد أنه علينا تقبل الأمر ودعم الجهود للتأكد من عدم حدوثه مجددًا. لكن بصفتي منافسًا، لن أشعر بالارتياح للقول إن هذا لم يكن بالمستوى المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أننا كمنافسين نواجه الكثير من المشكلات في كل عطلة نهاية أسبوع تقريبًا".

وأكمل: "عندما يكون هناك هذا القدر من الأمور الجديدة، يمكننا تقبل احتمال وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى بعض الضبط".

وتطرق نيكولاس تومبازيس، مدير سباقات المقعد الأحادي صُلب "فيا" إلى المشكلة بعد السباق، وقال إن المشكلة المحددة التي حدثت في سيبانغ لن تتكرر.

وقال: "من الواضح أن ذلك كان خللًا كبيرًا، وعلينا التأكد من تجنبه".

وأضاف: "لكن هل يمكنني أن أضمن أنه لن يحدث مجددًا؟ هذه المشكلة تحديدًا، نعم. أما حدوث مشكلة ما، لا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، بالطبع".

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