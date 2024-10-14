ستيلا: يجب ألا نركن إلى الرضا عن الأداء في معركتنا على اللقب مع ريد بُل

يعيش فريق مكلارين فترة من الأداء القوي وهو يقترب أكثر فأكثر من تحقيق لقب الصانعين للمرة الأولى منذ موسم 1998. حيث دعا أندريا ستيلا فريقه إلى مواصلة تطوير السيارة للحفاظ على صدارة الترتيب.

في المقابل، يتأخر لاندو نوريس عن ماكس فيرستابن في ترتيب السائقين، إذ يهدف إلى غلق الفارق البالغ 52 نقطة خلف الهولندي سائق ريد بُل.

فيما حققت مكلارين تقدمًا كبيرًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية، ولكن رغم أنهم في وضع جيد للفوز باللقب، إلا أن ستيلا يخشى من الوقوع في فخ التهاون.

حيث قال في تصريحات لبودكاست Box Box: "هذا لن يغير موقفنا. نحن أشخاص واقعيون. وسنظل واقعيين لنواصل محاولة تعزيز الوتيرة على السيارة كي نحافظ على الصدارة. لكن إذا لم نتطور، فسوف يتفوق علينا الآخرون".

وكان فريق مكلارين قد استهل موسم 2023 في آخر الترتيب، لكنه منذ ذلك الحين حقق تقدمًا كبيرًا ليعتلي الصدارة في هذه المرحلة من الموسم الحالي.

وإذا ما فاز الفريق بلقب الصانعين هذا العام، فسيكون الأول لمكلارين منذ 26 عامًا.

الأمر الذي تحدث عنه ستيلا قائلًا: "هذه ستكون بالتأكيد لحظة خاصة. الكلمة الصحيحة هي خاصة ومميزة بالفعل".

وأكمل: "لم أكن أعتقد قبل 12 شهرًا أنني سأتحدث عن البطولات. لكن هذه هي نتيجة وجود فريق قوي ومتكامل".

وأضاف: "عمل فريق مكلارين بأكمله بجد وبمستوى عالٍ جدًا، وهذا ما سمح للسيارة بالتحسن وتحقيق منصات التتويج والانتصارات".

واختتم قائلاً: "هذا يجعل الفريق في وضع يخوله التفكير في البطولات طوال الموسم، وهذا شيء مميز. إنه شعور رائع".