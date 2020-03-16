ستيلا مدير السباق لدى مكلارين يتطوع للبقاء في أستراليا لدعم الباقين في الحجر الصحي

على ضوء تأكيد إصابة أحد موظفي مكلارين بفيروس "كوفيد-19"، تمّ وضع 14 فرداً آخرين من مكلارين في حجر صحي، وذلك كإجراء وقائي لأنهم كانوا على احتكاك قريب بزميلهم المصاب.

وبقي أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين عدة أيام هناك لتقديم الدعم لهم قبل العودة إلى أوروبا، لكن ضمن معرض كلامه حيال العودة، كشف أن ستيلا قرر البقاء طوال فترة الحجر الصحي بدلاً من العودة إلى المنزل.

حيث قال: "ذلك ليس وضعاً سهلاً. شكر خاص لمدير السباق لدينا أندريا ستيلا وزملائه، الذين تطوعوا للبقاء خلال الـ 14 يوماً المقبلة لدعم أفراد طاقمنا الذين بقوا ضمن الحجر الصحي".

وأكمل: "عندما أتكلم حيال أفراد فريقنا، أود توجيه الشكر إلى سائقينا الرائعين، كارلوس (ساينز) ولاندو (نوريس)، اللذين أبديا قلقهما الواضح حيال صحة زملائهما".

وتابع: "علينا إبقاؤهما بعيدَين عن بقية الفريق، حتى بالرغم من أنهما جيدان كلاهما، لكنهما على تواصل دائم".

كجزء من عملية الوقاية التي يقوم بها الفريق، فإن جميع أفراد طاقم مكلارين الذين سافروا إلى أستراليا، عليهم عدم القدوم إلى المصنع لمدة 14 يوماً بعد العودة إلى إنكلترا.

وأوضحت مكلارين أن الشخص المصاب من الفريق على طريق التعافي، وأن أفراد الطاقم البقية ضمن الحجر الصحي جميعهم بصحة جيدة.

من جهته، قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "أنا مسرور للكشف بأن الشخص المصاب من فريقنا على طريق التعافي، وأن الأعراض قد زالت، كما أنّ الأفراد البقية ضمن الحجر الصحي يتمتعون بروح معنوية عالية".

وتابع: "الدعم الذي يتلقونه من زملائهم، شركائنا، متابعي الفورمولا واحد حول العالم، كان رائعاً، ونود شكرهم جميعاً على ذلك".

واستكمل: "كنا (أنا وسيدل) على الدوام نخطط معاً ومع الفريق في بريطانيا، لذا كنا نعلم خياراتنا على ضوء عدوى محتملة بالفيروس".

وأكمل: "اتفقنا سوية على أنه وفي حال كانت هناك حالة إيجابية ضمن المرآب لدينا خيار واحد. سلامة طاقم عملنا تحتل الأولوية، وسيدل يوافقني بشدة على ذلك".

بالمقابل، أثنت مكلارين على المساعدة التي تلقتها من الفرق الأخرى مساء يوم الجمعة في توضيب المعدات في ألبرت بارك، حين كان الفريق يواجه نقصاً في عدد العاملين.

حيث قال سيدل: "نحن نقدر جهود الفرق الزميلة في البادوك، حيث عرضوا علينا مباشرة المساعدة يوم الجمعة في تفكيك المرآب والتوضيب".

واختتم: "ذلك كان تحدياً بالنسبة لنا نظراً لغياب 14 من طاقم عملنا. تلك هي روح الفورمولا واحد الرياضية التي نعتنقها جميعنا".