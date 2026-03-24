رغم أن مكلارين بدأت الموسم كبطلة للعالم في العامين الماضيين، إلا أنها تعاني حتى الآن من مشاكل أثرت على انطلاقتها. ففي جائزة الصين الكبرى، لم يتمكن السائقان من الانطلاق بسبب مشاكل تقنية، بينما تعرض أوسكار بياستري لحادث في أستراليا قبل بداية السباق واضطر للانسحاب.

وعندما خرجت مكلارين إلى الحلبة، واجهت صعوبة في مجاراة فريق مرسيدس المتصدر حاليًا.

وكانت مكلارين في وضع مشابه قبل ثلاث سنوات، لكنها تمكنت من التحول سريعًا إلى فريق منافس بفضل عملية تطوير ناجحة.

وفي حديثه للإعلام، أشار ستيلا إلى أن الوضع الحالي يذكّره بموسم 2023.

حيث قال: "نحن مصممون للغاية على اتباع مسار تطوير مشابه لما حدث في 2023. نقل الزخم الذي حققناه آنذاك إلى الموسم التالي قادنا من فريق يصعد إلى منصات التتويج في 2023 إلى بطل مزدوج في 2025".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وأضاف: "الاختلاف الأساسي مقارنة بـ 2023 هو أن سيارتنا الحالية في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه حينها. لذلك، ما نفتقده فعليًا هو التطوير. لا توجد مشاكل في مفهوم السيارة، لكنها تحتاج فقط إلى مزيد من التطوير وفق ما حددناه منذ الإطلاق".

هذا وشدد ستيلا على أن الوضع في 2023 كان مختلفًا تمامًا، قائلًا: "في ذلك الوقت، كان علينا التشكيك في بعض قرارات التصميم واستكشاف مفاهيم انسيابية مختلفة. النهج الذي ورثناه من 2022 لم يكن كافيًا للتقدم. لقد عدنا تقريبًا إلى نقطة البداية، وأعدنا تعريف بنية تدفق الهواء وراجعنا الهندسة بشكل شامل".

وأكمل: "مع هذه السيارة، الأمر يتعلق أكثر بتسريع عملية التطوير بناءً على المبادئ التي نؤمن بصحتها. نحن حاليًا متأخرون قليلًا عن فيراري ومرسيدس، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".