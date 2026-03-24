تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ستيلا: نستهدف عودة مشابهة لـ 2023 لكن الوضع مختلف

أكد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن الفريق يسعى لتكرار عودته القوية التي حققها في 2023 هذا الموسم، لكن الوضع الحالي يختلف بشكل كبير عما كان عليه آنذاك.

أحمد مجدي
منشور:
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

رغم أن مكلارين بدأت الموسم كبطلة للعالم في العامين الماضيين، إلا أنها تعاني حتى الآن من مشاكل أثرت على انطلاقتها. ففي جائزة الصين الكبرى، لم يتمكن السائقان من الانطلاق بسبب مشاكل تقنية، بينما تعرض أوسكار بياستري لحادث في أستراليا قبل بداية السباق واضطر للانسحاب.

وعندما خرجت مكلارين إلى الحلبة، واجهت صعوبة في مجاراة فريق مرسيدس المتصدر حاليًا.

وكانت مكلارين في وضع مشابه قبل ثلاث سنوات، لكنها تمكنت من التحول سريعًا إلى فريق منافس بفضل عملية تطوير ناجحة.

وفي حديثه للإعلام، أشار ستيلا إلى أن الوضع الحالي يذكّره بموسم 2023.

حيث قال: "نحن مصممون للغاية على اتباع مسار تطوير مشابه لما حدث في 2023. نقل الزخم الذي حققناه آنذاك إلى الموسم التالي قادنا من فريق يصعد إلى منصات التتويج في 2023 إلى بطل مزدوج في 2025".

وأضاف: "الاختلاف الأساسي مقارنة بـ 2023 هو أن سيارتنا الحالية في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه حينها. لذلك، ما نفتقده فعليًا هو التطوير. لا توجد مشاكل في مفهوم السيارة، لكنها تحتاج فقط إلى مزيد من التطوير وفق ما حددناه منذ الإطلاق".

هذا وشدد ستيلا على أن الوضع في 2023 كان مختلفًا تمامًا، قائلًا: "في ذلك الوقت، كان علينا التشكيك في بعض قرارات التصميم واستكشاف مفاهيم انسيابية مختلفة. النهج الذي ورثناه من 2022 لم يكن كافيًا للتقدم. لقد عدنا تقريبًا إلى نقطة البداية، وأعدنا تعريف بنية تدفق الهواء وراجعنا الهندسة بشكل شامل".

وأكمل: "مع هذه السيارة، الأمر يتعلق أكثر بتسريع عملية التطوير بناءً على المبادئ التي نؤمن بصحتها. نحن حاليًا متأخرون قليلًا عن فيراري ومرسيدس، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الصين الكبرى 2026 العمر: 19 عاماً و202 يوم

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
كيمي رايكونن، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة ماليزيا الكبرى 2003 العمر: 23 عاماً و157 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
أوسكار بياستري، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2024 العمر: 23 عاماً و106 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
لويس هاميلتون، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة كندا الكبرى 2007 العمر: 22 عاماً و154 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
بروس مكلارين، شركة كوبر للسيارات أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الولايات المتحدة الكبرى 1959 العمر: 22 عاماً و103 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
تروي روتمان، ج. سي. أجاجانيان أول فوز في سباق جائزة كبرى: إنديانابوليس 500 عام 1952 العمر: 22 عاماً و80 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
فرناندو ألونسو، رينو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2003 العمر: 22 عاماً و26 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
شارل لوكلير، فيراري أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة بلجيكا الكبرى 2019 العمر: 21 عاماً و320 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
سيباستيان فيتيل، تورو روسو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إيطاليا الكبرى 2008 العمر: 21 عاماً و73 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
ماكس فيرستابن، فريق ريد بُل ريسينغ أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إسبانيا الكبرى 2016 العمر: 18 عاماً و228 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
القصة
فورمولا 1
10

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاس تكشف عن كسوة لونية جريئة مستوحاة من غودزيلا لجولة اليابان
المقال التالي هينشكليف يدعم عودة هاميلتون مع فيراري: "لقد عاد إلى مستواه"

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

أحدث الأخبار

ميزة

اكتشف محتوى برايم

شاهد المزيد