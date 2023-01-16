ستيلا: مكلارين بين أفضل الفرق الآن على صعيد وقفات الصيانة

لم يتمتّع الفريق في الأعوام الأخيرة بمستوى ثابتٍ على صعيد وقفات الصيانة، سواءً من ناحية معدّل وقتها أو الأخطاء المرتكبة.

واعتبر المدير السابق للفريق أندريا سيدل ذلك الجانب أساسيًا للتركيز عليه والتحسّن من أجل مجاراة الفرق الأخرى.

"بشكلٍ مستقلٍ عن النتائج على المسار فقد كانت هناك رحلة لتطوير فريق التسابق" قال ستيلا الذي كان حينها يعمل مديرًا تنفيذيًا للتسابق قبل ترقيته مؤخّرًا على إثر مغادرة سيدل.

وأضاف: "هناك بعض الجوانب التقنيّة، والأخرى العمليّة، ووقفات الصيانة. كما أنّ هناك بعض الجوانب التي أصبحت مهمّة أكثر فأكثر في السياق الحالي لروزنامة البطولة، وهي سلامة الأطقم والجوانب اللوجيستيّة وكفاءة التسابق مقابل التكاليف".

وأردف: "وضعنا بعض الأهداف للتحسّن في كلّ تلك الجوانب. تُحقّق تلك الأهداف حتّى من خلال بعض التعديلات الطفيفة في هيكلك، وتطوير المهارات واختيار القادة وإجراء التدريبات المناسبة وكلّ تلك الأمور".

وشدّد ستيلا على أنّ تحسين وقفات الصيانة لم يُمثّل مهمّة سلسة، وأنّ ذلك تأثّر بالتغيير المتواصل لأفراد الطاقة بسبب المداورة خلال هكذا موسم طويل.

وقال: "أردنا مواصلة تحسين وقفات الصيانة. أعتقد بأنّنا فعلنا ذلك، ونحن سعداء بالنتيجة، لكنّ الأمر لم يكن بتلك البساطة والاقتصار على مجرّد المزيد من التدريبات".

وأضاف: "تحتاج للتمتّع بالبنية التحتية المناسبة في المصنع على صعيد وجود موقع للتدرّب على وقفات الصيانة، وتطوير المعدّات لتدريب الشباب الذين ينضمون إلينا في طاقم وقفات الصيانة، لأنّه في حين يبدون هم نفسهم من الخارج، فإنّهم ليسوا دائمًا نفس الشباب".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت