ستيلا: مكلارين بمقدورها اللحاق بريد بُل خلال عام بالسير على وجهتها التطويرية الحالية
يعتقد أندريا ستيلا أن فريقه مكلارين بمقدوره اللحاق بريد بُل المتصدرة لبطولة العالم للفورمولا 1 إذا ما كررت وجهتها التطويرية من العام الماضي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تمتعت مكلارين بنهضة نوعًا ما تحت إدارة ستيلا، وذلك بعد البداية الصعبة لموسم 2023، حيث سجل الفريق 14 نقطة فقط خلال الجولات الخمس الأولى.
لكنّ مراجعات مكثقة على تصميم هيكل سيارة ام سي ال60 للعام الماضي - تجلّت ذروتها في جائزة النمسا الكبرى - ضمنت عودة الفريق للمنافسة على أقطاب الانطلاق الأولى ومنصات التتويج.
واستمر معدّل تطوير السيارة على ذات النسق، حيث وجد الفريق أساسًا قويًا للبناء عليه لموسم 2024، إذ ثبتت مكلارين أقدامها ضمن فرق الصدارة، ونجحت بتسجيل 96 نقطة خلال نفس الفترة المعيارية من هذا الموسم، بفارق 82 نقطة عن العام الماضي.
وقد شرح ستيلا أن تركيز الفريق ينصب على مواصلة نفس معدل التطوير، وإذا ما نجحت مكلارين في ذلك، فإنه يرى أن بمقدورها واقعيًا مقارعة ريد بُل على الانتصارات في 2025.
حيث قال: "أعتقد أنه إذا ما تحدثنا على فترة الـ 12 شهرًا بشكل إجمالي، فقد طوّرنا السيارة أكثر من أي فريق آخر. وأرى بأن ريد بُل لم تطور سيارتها كثيرًا العام الماضي. بالطبع كانوا يعملون كثيرًا خلف الكواليس لأنهم أدخلوا تغييرات دراماتيكية على التصميم لهذا الموسم".
وتابع: "أن تبتكر على السيارة مثلما فعلوا، فإن ذلك يتطلب أشهرًا من إعادة التصميم. وقد قاموا بكل هذا العمل، ومن ثم عندما أتوا بالسيارة الجديدة، مثّلت خطوة كبيرة إلى الأمام".
وأضاف: "لذلك وحتى إذا ما بدا بأننا تأخرنا بعض الشيء، فذلك لأننا أكتسبنا الكثير من قبل وبينما لم يكونوا يطورون سيارتهم. لهذا نحن بحاجة للنظر في الأمر على المدى الطويل. وعلى المدى الطويل، نحن على وجهة قوية".
واختتم: "وبالنسبة لي، ذلك أيضاً ما نقوله لأنفسنا داخليًا: إذا ما واصلنا على ذلك النهج ضمن هذه الوجهة التطويرية للأشهر الـ 12 المقبلة، عندها لم لا؟ ربما نلحق بريد بُل".
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