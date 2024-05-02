جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

ستيلا: مكلارين بمقدورها اللحاق بريد بُل خلال عام بالسير على وجهتها التطويرية الحالية

يعتقد أندريا ستيلا أن فريقه مكلارين بمقدوره اللحاق بريد بُل المتصدرة لبطولة العالم للفورمولا 1 إذا ما كررت وجهتها التطويرية من العام الماضي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

لاندو نوريس، مكلارين وسيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تمتعت مكلارين بنهضة نوعًا ما تحت إدارة ستيلا، وذلك بعد البداية الصعبة لموسم 2023، حيث سجل الفريق 14 نقطة فقط خلال الجولات الخمس الأولى.

لكنّ مراجعات مكثقة على تصميم هيكل سيارة ام سي ال60 للعام الماضي - تجلّت ذروتها في جائزة النمسا الكبرى - ضمنت عودة الفريق للمنافسة على أقطاب الانطلاق الأولى ومنصات التتويج.

واستمر معدّل تطوير السيارة على ذات النسق، حيث وجد الفريق أساسًا قويًا للبناء عليه لموسم 2024، إذ  ثبتت مكلارين أقدامها ضمن فرق الصدارة، ونجحت بتسجيل 96 نقطة خلال نفس الفترة المعيارية من هذا الموسم، بفارق 82 نقطة عن العام الماضي.

اقرأ أيضاً:

وقد شرح ستيلا أن تركيز الفريق ينصب على مواصلة نفس معدل التطوير، وإذا ما نجحت مكلارين في ذلك، فإنه يرى أن بمقدورها واقعيًا مقارعة ريد بُل على الانتصارات في 2025.

حيث قال: "أعتقد أنه إذا ما تحدثنا على فترة الـ 12 شهرًا بشكل إجمالي، فقد طوّرنا السيارة أكثر من أي فريق آخر. وأرى بأن ريد بُل لم تطور سيارتها كثيرًا العام الماضي. بالطبع كانوا يعملون كثيرًا خلف الكواليس لأنهم أدخلوا تغييرات دراماتيكية على التصميم لهذا الموسم".

وتابع: "أن تبتكر على السيارة مثلما فعلوا، فإن ذلك يتطلب أشهرًا من إعادة التصميم. وقد قاموا بكل هذا العمل، ومن ثم عندما أتوا بالسيارة الجديدة، مثّلت خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف: "لذلك وحتى إذا ما بدا بأننا تأخرنا بعض الشيء، فذلك لأننا أكتسبنا الكثير من قبل وبينما لم يكونوا يطورون سيارتهم. لهذا نحن بحاجة للنظر في الأمر على المدى الطويل. وعلى المدى الطويل، نحن على وجهة قوية".

واختتم: "وبالنسبة لي، ذلك أيضاً ما نقوله لأنفسنا داخليًا: إذا ما واصلنا على ذلك النهج ضمن هذه الوجهة التطويرية للأشهر الـ 12 المقبلة، عندها لم لا؟ ربما نلحق بريد بُل".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟
مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2024

مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين تكشف نوعية تحديثات ميامي المقبلة

مكلارين تكشف نوعية تحديثات ميامي المقبلة

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تكشف نوعية تحديثات ميامي المقبلة
بياستري: يجب فهم "التذبذب المحيّر" في وتيرة مكلارين

بياستري: يجب فهم "التذبذب المحيّر" في وتيرة مكلارين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
بياستري: يجب فهم "التذبذب المحيّر" في وتيرة مكلارين
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

F1 فورمولا 1
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

MGP موتو جي بي
تجارب خيريز الرسميّة
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط