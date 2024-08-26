ستيلا معترفاً: أداؤنا فاق التوقعات في سباق هولندا

أدخلت مكلارين تحديثات لسيارتها في سباق هولندا، لكن وخلال التجارب الحرة لم يكن من الواضح مقدار نجاح تلك التحديثات.

حتى أن لاندو نوريس صرّح بعد يوم الجمعة أنه لا يمتلك أدنى فكرة إن كانت التحديثات تعمل، وألمح إلى أن مرسيدس قد تكون السيارة الأسرع في زاندفورت.

لكن وفي التصفيات، نجح البريطاني بخطف قطب الانطلاق الأول أمام صاحب الأرض والجمهور، ماكس فيرستابن، بفارق قارب 4 أعشار الثانية.

أما في السباق، فأظهرت مكلارين وتيرة مرعبة للغاية، حيث أنهى نوريس السباق بالمركز الأول أمام فيرستابن لكن بفارق تاريخي قارب 23 ثانية، ونجح بكسر السيطرة المطلقة السابقة للهولندي على حلبة موطنه.

وبعد السباق، اعترف ستيلا في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1" أن تأدية السيارة فاقت التوقعات.

كما وصف فوز نوريس بأنه إنجاز رائع، رغم بعض الإحباط من نتيجة أوسكار بياستري الذي علق في الزحام ولم ينجح بتجاوز شارل لوكلير سائق فيراري، ليكتفي بالمركز الرابع.

فقال: "كنا نعلم أن سيارتنا تقدم أداء جيداً، لكن وتيرة السباق كانت مفاجأة إيجابية لنا".

وأكمل: "كان من الرائع رؤية لاندو وهو يحقق فوزاً بهذه الهيمنة. من المحبط بعض الشيء أن أوسكار علق في الزحام. استحق التواجد على منصة التتويج وكان قادراً على مهاجمة فيرستابن".

وأردف: "ذلك واعد جداً للسباقات المستقبلية".

واختتم: "أود شكر الجميع في مكلارين. لقد أوصلونا إلى هذا الموقع القوي، ليس فقط خلال الموسم بل مع التحديثات التي أدخلناها في هذه الجولة".