تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

فورمولا 1
فورمولا 1
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
لوكلير: أمامنا أحد أكبر التغييرات في تاريخ الفورمولا 1

هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم

فورمولا 1
فورمولا 1
هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم

مدير هاس ينتقد أداء أوكون بصراحة: النتائج لم ترتقِ للتوقعات

فورمولا 1
فورمولا 1
مدير هاس ينتقد أداء أوكون بصراحة: النتائج لم ترتقِ للتوقعات

ريسينغ بولز تكشف أوجه التشابه بين حجار وليندبلاد

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
ريسينغ بولز تكشف أوجه التشابه بين حجار وليندبلاد
فورمولا 1 إطلاق ويليامز

ستيلا: مخاوف موثوقية سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 "تلاشت" خلال تجارب برشلونة

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إنّ المخاوف المبكرة بشأن الموثوقية المرتبطة بلوائح الفورمولا 1 لعام 2026 قد تراجعت سريعًا خلال تجارب برشلونة الأوليّة.

منشور:
إضافة كمصدر مفضل
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

كشفت مكلارين أنّ العديد من المخاوف التي كانت لدى الفرق قبل الدخول في تجارب برشلونة الأوليّة قد اختفت في وقتٍ قصير.

وشاركت جميع الفرق، باستثناء ويليامز، في الاختبارات الخاصة التي أُقيمت في الفترة ما بين 26 و30 يناير، وذلك استعدادًا لموسم 2026 الذي يشهد دخول مجموعةٍ جديدة من اللوائح. وبينما دخلت بعض الفرق أسبوع التجارب وهي تحمل شكوكًا تتعلّق بالموثوقية، فإنّ تلك المخاوف تلاشت بسرعة.

وقال ستيلا في مقابلةٍ نشرها فريق مكلارين: "بصورةٍ عامة، أعتقد أنّ الفرق أظهرت مستوى عاليًا من الجاهزية لظهور الجيل الجديد من السيارات".

وأضاف: "الذين كانوا يخشون تكرار ما حدث قبل 12 عامًا عند تقديم وحدات الطاقة الهجينة، رأوا مخاوفهم تتلاشى بسرعة كبيرة. وعلى صعيد وحدة الطاقة، رأينا أنّ حتّى الفرق التي جلبت المحرّك إلى الحلبة للمرّة الأولى تمكّنت من قطع عددٍ جيّد من الكيلومترات".

وتابع قائلًا: "في المقابل، فإنّ مشكلات الموثوقية التي أعاقت العمل على الحلبة، على الأقلّ بالنسبة لنا، كانت مرتبطة في الغالب بالتعقيد الهائل لنظام سيارة 2026، وأودّ أن أحيّي فريقنا الذي عمل بالتزامٍ استثنائي، ليلًا ونهارًا، ليُمكّننا من تعويض الوقت الذي فُقد في البداية بشكلٍ شبه كامل".

وأكمل: "كان الأمر أشبه بالعودة إلى ما قبل عدّة سنوات، عندما كانت اختبارات الشتاء الأولى تمتدّ بانتظام إلى ساعاتٍ متأخّرة من الليل، لكنّي واثق من أنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها مع تعرّف الفرق أكثر على السيارات".

ومن المقرّر أن تكشف مكلارين عن كسوة سيارتها لموسم فورمولا 1 لعام 2026 في البحرين يوم الإثنين 9 فبراير، قبل انطلاق اختبارات ما قبل الموسم على حلبة البحرين الدولية في 11-13 فبراير، ثمّ مجدّدًا في 18-20 فبراير. وينطلق الموسم رسميًا مع جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس يردّ على شركات المراهنات مع تحوّل راسل إلى المرشّح الأبرز لعام 2026
المقال التالي توتو وولف: سنرى ارتفاعًا كبيرًا في معدل التجاوزات في 2026

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب ما قبل الموسم في برشلونة
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026

نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق مرسيدس
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد