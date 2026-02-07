ستيلا: مخاوف موثوقية سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 "تلاشت" خلال تجارب برشلونة
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إنّ المخاوف المبكرة بشأن الموثوقية المرتبطة بلوائح الفورمولا 1 لعام 2026 قد تراجعت سريعًا خلال تجارب برشلونة الأوليّة.
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون
كشفت مكلارين أنّ العديد من المخاوف التي كانت لدى الفرق قبل الدخول في تجارب برشلونة الأوليّة قد اختفت في وقتٍ قصير.
وشاركت جميع الفرق، باستثناء ويليامز، في الاختبارات الخاصة التي أُقيمت في الفترة ما بين 26 و30 يناير، وذلك استعدادًا لموسم 2026 الذي يشهد دخول مجموعةٍ جديدة من اللوائح. وبينما دخلت بعض الفرق أسبوع التجارب وهي تحمل شكوكًا تتعلّق بالموثوقية، فإنّ تلك المخاوف تلاشت بسرعة.
وقال ستيلا في مقابلةٍ نشرها فريق مكلارين: "بصورةٍ عامة، أعتقد أنّ الفرق أظهرت مستوى عاليًا من الجاهزية لظهور الجيل الجديد من السيارات".
وأضاف: "الذين كانوا يخشون تكرار ما حدث قبل 12 عامًا عند تقديم وحدات الطاقة الهجينة، رأوا مخاوفهم تتلاشى بسرعة كبيرة. وعلى صعيد وحدة الطاقة، رأينا أنّ حتّى الفرق التي جلبت المحرّك إلى الحلبة للمرّة الأولى تمكّنت من قطع عددٍ جيّد من الكيلومترات".
وتابع قائلًا: "في المقابل، فإنّ مشكلات الموثوقية التي أعاقت العمل على الحلبة، على الأقلّ بالنسبة لنا، كانت مرتبطة في الغالب بالتعقيد الهائل لنظام سيارة 2026، وأودّ أن أحيّي فريقنا الذي عمل بالتزامٍ استثنائي، ليلًا ونهارًا، ليُمكّننا من تعويض الوقت الذي فُقد في البداية بشكلٍ شبه كامل".
وأكمل: "كان الأمر أشبه بالعودة إلى ما قبل عدّة سنوات، عندما كانت اختبارات الشتاء الأولى تمتدّ بانتظام إلى ساعاتٍ متأخّرة من الليل، لكنّي واثق من أنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها مع تعرّف الفرق أكثر على السيارات".
ومن المقرّر أن تكشف مكلارين عن كسوة سيارتها لموسم فورمولا 1 لعام 2026 في البحرين يوم الإثنين 9 فبراير، قبل انطلاق اختبارات ما قبل الموسم على حلبة البحرين الدولية في 11-13 فبراير، ثمّ مجدّدًا في 18-20 فبراير. وينطلق الموسم رسميًا مع جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس.
