ستيلا: لوكلير تفوق على نوريس في أستراليا بفضل الوتيرة وليس خطأ مكلارين

صرّح نوريس صاحب المركز الثالث أنه كان بوسعه حرمان لوكلير من المركز الثاني في ملبورن، لو اتبع فريقه مكلارين استراتيجية أكثر كفاءة، كما فعلت فيراري أو مثل استراتيجية زميله أوسكار بياستري.

ولكن عندما تم طرح هذا الأمر على ستيلا، أشار ضمناً إلى أن فوز فيراري أتى على أساس الوتيرة لأن سيارة كانت سيارة أسرع من مكلارين.

وأضاف أن أوامر الفريق بمبادلة مركزي نوريس وبياستري كانت تهدف إلى تقليل مخاطر حصول حادثة بين الثنائي وليس السعي وراء التفوق على لوكلير.

وتعليقاً على ادعاء نوريس، قال ستيلا: "هذا ممكن. إنه ممكن. كان ذلك مبكراً جداً في السباق، وهو سباق يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بطريقة عمل إطارات هارد".

وأكمل: "في الواقع، رأينا أن هناك بالتأكيد بعض السيارات التي لا تبدو سريعة على الإطلاق لأنها لا تعمل بشكل جيد مع تلك الإطارات - إحداها سيارة ريد بُل بقيادة [سيرجيو] بيريز [الذي احتل المركز الخامس]".

وأردف: "لذلك، أعتقد أننا اتبعنا هذه الإستراتيجية العدائية محاولين تجاوز لوكلير مع أوسكار. لكن لوكلير قرر أنها كانت فكرة جيدة أيضاً. وقد ذهبوا في نفس الاتجاه - ربما بسبب الاستماع إلى الراديو الخاص بنا".

واسترسل: "لذا، مع وجود لاندو في موقف قوي، اعتقدنا أن تلك كانت مخاطرة غير ضرورية".

وخفف ستيلا من وطأة الوضع، مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن فيراري كانت أسرع، إلا أنها كانت تتقدم بشكل طفيف فقط على مكلارين، التي تستعد لتقديم حزمة تحديثات في إيمولا أو ميامي.

حيث قال ستيلا: "أنهى لوكلير أمام لاندو لأن لديهم سيارة أسرع في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأخبار الإيجابية هي أن هذه السيارة الأسرع ليست أسرع كثيراً على الإطلاق".

وتابع: "لقد كنا قريبين جداً، ما أعتقد أنه أمر مشجع بالنسبة لجولة اليابان المقبلة، حيث أن بعض الخصائص التي جعلت أستراليا جيدة بالنسبة لنا موجودة هناك".

أوامر الفريق

فيما يتعلق بقرار مبادلة مركز الأسترالي بياستري، خلف نوريس، في السباق على أرضه، أوضح ستيلا: "أود أن أقول إن هذه المبادلة لم تكن استراتيجية حتى. لقد كانت قراراً تنفيذياً".

وأكمل: "كان من الممكن إجراء عملية المبادلة بشكل طبيعي لأن لاندو كان يمتلك إطارات أحدث بكثير ... لقد قمنا بعملية المبادلة لتجنب حدوث منافسة غير ضرورية بينهما (والمخاطرة بحادثة) ..".

واختتم: "لكن على الرغم من امتلاكنا لإطارات جديدة، إلا أننا في الواقع لم نتمكن من اللحاق بـ لوكلير بما فيه الكفاية. ولهذا السبب أقول أن فيراري كانت سريعة اليوم".