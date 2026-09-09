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ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

قيّم مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا أداء فريقه والمعركة بين سائقيه في تصريحاته بعد جائزة إيطاليا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا ستيلا، مكلارين

أندريا ستيلا، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون / Getty Images

أوضح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنهم خاضوا سباقًا مذهلًا في مونزا، مشيرًا إلى أن لاندو نوريس وأوسكار بياستري حافظا على وتيرة عالية جدًا ومتسقة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتطرق ستيلا إلى المعركة المتقاربة بين سائقي مكلارين خلال السباق وخروج نوريس إلى العشب، ودافع ستيلا عن فلسفة فريقه.

حيث قال: "في البداية، أهنئ كيمي أنتونيللي ومرسيدس على فوزهما. لقد قدما عملًا جيدًا جدًا واستحقا هذه النتيجة تمامًا".

وأضاف: "كانت عطلة نهاية الأسبوع قوية وإيجابية بالنسبة إلينا أيضًا بشكل عام. شاهدنا سباقًا متوترًا ومثيرًا للغاية. لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى. لقد منحنا الجماهير معركة رائعة".

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وأردف: "سمحنا لسائقينا بالتنافس مع بعضهما البعض. ورغم أن خروج لاندو إلى العشب بدا دراميًا في البث المباشر، فإن تحقيقاتنا أظهرت أنه كان احتكاكًا عفويًا وغير متعمد. هذه الفلسفة القائمة على الحرية قد تكون محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان. وسنقيّم الموقف بعناية، مع وضع مصالح الفريق في الحسبان دائمًا".

وأشار ستيلا إلى صعوبة التجاوز بسبب طبيعة حلبة مونزا، موضحًا أن وتيرة السباق كانت أفضل بكثير من مستوى الأداء في التصفيات.

فقال: "كان أداؤنا في السباق اليوم أفضل من أدائنا في التصفيات. دفعنا ثمن الانطلاق من الخلف ضمن مجموعة يكون فيها التجاوز صعبًا للغاية. حتى السيارات الأسرع تجد صعوبة في فتح فارق في مونزا بسبب تأثير السحب وإدارة الطاقة".

واختتم: "لم نتمكن من المنافسة على الفوز في عطلة نهاية الأسبوع هذه، حيث كانت مرسيدس متفوقة بوضوح. هدفنا في السباقات المتبقية هو المنافسة باستمرار على الفوز. نعتقد أن تصاميم حلبات مثل ماليزيا وأوستن والبرازيل ستناسب سيارتنا بشكل أفضل. كما سيكون لدينا تحديثات لسباق باكو".

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

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تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

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جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري يعترف: "لم تكن لدينا الوتيرة الكافية لتحقيق البول بوزيشن"

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

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فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

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جائزة إيطاليا الكبرى
كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

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F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

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F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

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تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

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فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

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فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
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