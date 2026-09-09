أوضح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنهم خاضوا سباقًا مذهلًا في مونزا، مشيرًا إلى أن لاندو نوريس وأوسكار بياستري حافظا على وتيرة عالية جدًا ومتسقة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتطرق ستيلا إلى المعركة المتقاربة بين سائقي مكلارين خلال السباق وخروج نوريس إلى العشب، ودافع ستيلا عن فلسفة فريقه.

حيث قال: "في البداية، أهنئ كيمي أنتونيللي ومرسيدس على فوزهما. لقد قدما عملًا جيدًا جدًا واستحقا هذه النتيجة تمامًا".

وأضاف: "كانت عطلة نهاية الأسبوع قوية وإيجابية بالنسبة إلينا أيضًا بشكل عام. شاهدنا سباقًا متوترًا ومثيرًا للغاية. لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى. لقد منحنا الجماهير معركة رائعة".

وأردف: "سمحنا لسائقينا بالتنافس مع بعضهما البعض. ورغم أن خروج لاندو إلى العشب بدا دراميًا في البث المباشر، فإن تحقيقاتنا أظهرت أنه كان احتكاكًا عفويًا وغير متعمد. هذه الفلسفة القائمة على الحرية قد تكون محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان. وسنقيّم الموقف بعناية، مع وضع مصالح الفريق في الحسبان دائمًا".

وأشار ستيلا إلى صعوبة التجاوز بسبب طبيعة حلبة مونزا، موضحًا أن وتيرة السباق كانت أفضل بكثير من مستوى الأداء في التصفيات.

فقال: "كان أداؤنا في السباق اليوم أفضل من أدائنا في التصفيات. دفعنا ثمن الانطلاق من الخلف ضمن مجموعة يكون فيها التجاوز صعبًا للغاية. حتى السيارات الأسرع تجد صعوبة في فتح فارق في مونزا بسبب تأثير السحب وإدارة الطاقة".

واختتم: "لم نتمكن من المنافسة على الفوز في عطلة نهاية الأسبوع هذه، حيث كانت مرسيدس متفوقة بوضوح. هدفنا في السباقات المتبقية هو المنافسة باستمرار على الفوز. نعتقد أن تصاميم حلبات مثل ماليزيا وأوستن والبرازيل ستناسب سيارتنا بشكل أفضل. كما سيكون لدينا تحديثات لسباق باكو".