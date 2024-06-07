ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة

أعلنت "فيا" هذا الأسبوع عن أطر خططها لقوانين 2026، إلى جانب رسومات حاسوبيّة لما سيبدو عليه الجيل المقبل من السيارات، لكنّ الفرق عبّرت عن بعض مخاوفها حول تفاصيل ما تمّ العمل عليه.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ عن أنّ مدراء الفرق يُخطّطون لطرح مخاوفهم في اجتماعٍ شبه منتظم غدًا السبت مع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة.

وكان مدى بطء السيارات وفق مسودّة القوانين التي أُرسل بها إلى الفرق أحد أبرز النقاط المطروحة، وذلك في ظلّ خططٍ بخفض الارتكازيّة بنسبة 30 بالمئة، والجرّ بنسبة 55 بالمئة.

وبحديثه حول صيغة سرعة سيارات 2026، قال ستيلا: "حسنًا، سأقول أنّه في الوقت الحاضر فإنّه بناءً على تصميم السيارات في نسخة مسودّة القوانين.. لن تكون السيارات سريعة بما فيه الكفاية في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة. تحتاج هذه الجوانب لإعادة موازنة".

كما دعمه جايمس فاولز مدير فريق ويليامز ووجود حاجة لمعالجة جانب الأداء، قائلًا أنّه كان من الأساسي أن تُحافظ الفورمولا 1 على موقعها كأسرع فئة سباقات سيارات مقعدٍ أحادي في العالم أمام السوبر فورمولا والإنديكار.

وقال البريطاني: "من المفروض أن نبقى الفئة الرائدة في عالم رياضة المحرّكات. هكذا أرى أنفسنا، نحن في قمّة هذا المجال".

وأضاف: "بالتالي نحتاج للتأكّد من حفاظنا على الأداء والسرعة التي نتحلى بها الآن، لكن هناك عدم تطابقٍ في الصيغة الحاليّة".

وأكمل: "وبشكلٍ حاسم، فإنّ فارق الأداء مع سيارة الفورمولا 2 قد يكون عند مجرّد بضع ثوانٍ قليلة، وقد يبدأ الوضع بأن يكون قريبًا أكثر من اللازم، خاصة عندما تقارن نفسك بفئات التسابق الأخرى حول العالم".

وأردف: "أنا واثقٌ من أنّنا سنتوصّل إلى حلٍ أفضل في هذا الجانب. ليس الأمر كما لو أنّنا بعيدون جدًا. بل نحتاج للمزيد من العمل".

من جانبه قال ستيلا أنّه من منظور مكلارين، فإنّ الفريق دعم نوايا القوانين الجديدة لموسم 2026، لكن هناك حاجة لتحسينات على المقترحات المطروحة.