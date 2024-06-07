جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة

حذّر أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين من أنّ مسودّة قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026 تُجازف بأن تكون السيارات بطيئة للغاية في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة.

تم التحديث:
رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026

الصورة من قبل: فيا فيا

أعلنت "فيا" هذا الأسبوع عن أطر خططها لقوانين 2026، إلى جانب رسومات حاسوبيّة لما سيبدو عليه الجيل المقبل من السيارات، لكنّ الفرق عبّرت عن بعض مخاوفها حول تفاصيل ما تمّ العمل عليه.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ عن أنّ مدراء الفرق يُخطّطون لطرح مخاوفهم في اجتماعٍ شبه منتظم غدًا السبت مع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة.

وكان مدى بطء السيارات وفق مسودّة القوانين التي أُرسل بها إلى الفرق أحد أبرز النقاط المطروحة، وذلك في ظلّ خططٍ بخفض الارتكازيّة بنسبة 30 بالمئة، والجرّ بنسبة 55 بالمئة.

اقرأ أيضاً:

وبحديثه حول صيغة سرعة سيارات 2026، قال ستيلا: "حسنًا، سأقول أنّه في الوقت الحاضر فإنّه بناءً على تصميم السيارات في نسخة مسودّة القوانين.. لن تكون السيارات سريعة بما فيه الكفاية في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة. تحتاج هذه الجوانب لإعادة موازنة".

كما دعمه جايمس فاولز مدير فريق ويليامز ووجود حاجة لمعالجة جانب الأداء، قائلًا أنّه كان من الأساسي أن تُحافظ الفورمولا 1 على موقعها كأسرع فئة سباقات سيارات مقعدٍ أحادي في العالم أمام السوبر فورمولا والإنديكار.

وقال البريطاني: "من المفروض أن نبقى الفئة الرائدة في عالم رياضة المحرّكات. هكذا أرى أنفسنا، نحن في قمّة هذا المجال".

وأضاف: "بالتالي نحتاج للتأكّد من حفاظنا على الأداء والسرعة التي نتحلى بها الآن، لكن هناك عدم تطابقٍ في الصيغة الحاليّة".

وأكمل: "وبشكلٍ حاسم، فإنّ فارق الأداء مع سيارة الفورمولا 2 قد يكون عند مجرّد بضع ثوانٍ قليلة، وقد يبدأ الوضع بأن يكون قريبًا أكثر من اللازم، خاصة عندما تقارن نفسك بفئات التسابق الأخرى حول العالم".

وأردف: "أنا واثقٌ من أنّنا سنتوصّل إلى حلٍ أفضل في هذا الجانب. ليس الأمر كما لو أنّنا بعيدون جدًا. بل نحتاج للمزيد من العمل".

من جانبه قال ستيلا أنّه من منظور مكلارين، فإنّ الفريق دعم نوايا القوانين الجديدة لموسم 2026، لكن هناك حاجة لتحسينات على المقترحات المطروحة.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 
رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط