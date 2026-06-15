ستيلا: فيراري تمتلك أفضل هيكلٍ في الفورمولا 1 بعد تحديثات برشلونة

اعتبر ستيلا أنّ سباق برشلونة قدّم "مؤشرات واضحة للغاية" على أنّ سيارة فيراري "اس.اف-26" أصبحت الأسرع في المنعطفات، وخصوصًا المنعطفات متوسطة السرعة، رغم أنّ مرسيدس لا تزال تحتفظ بأفضلية إجمالية بفضل قوة وحدة الطاقة الخاصة بها.

ووصلت فيراري إلى برشلونة بأكبر حزمة تحديثات بين جميع الفرق، تمحورت حول جناح أمامي وأنف جديدين، إلى جانب إعادة تصميم كبيرة لأرضية السيارة.

كما شملت التحديثات تعديلات على الناشر الخلفي والهيكل الجانبي بهدف زيادة الارتكازيّة وتحسين الكفاءة الهوائية وتوازن السيارة.

ونجح هاميلتون في التأهل ثانيًا يوم السبت محققًا أول انطلاق له من الصف الأمامي مع فيراري، قبل أن يحسم الفوز في السباق متفوقًا على جورج راسل سائق مرسيدس.

ورغم استمرار الجدل بشأن تأثير سيارة الأمان الافتراضية على نتيجة السباق، فإنّ فريد فاسور مدير فريق فيراري أكد أنّ هاميلتون كان يمتلك الوتيرة الكافية للفوز حتى دون ذلك العامل.

أما ستيلا فيعتقد أنّ طبيعة حلبة برشلونة، التي تُعد من أكثر الحلبات قدرة على كشف المستوى الحقيقي للسيارات، سمحت بتقييم واضح لموازين القوى الحالية.

وقال ستيلا لوسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنّ هذا السباق قدّم مؤشرات واضحة للغاية."

وأضاف: "هذه المؤشرات تتوافق إلى حد كبير مع ما كنا نعرفه مسبقًا."

وأكمل: "المؤشرات الحالية تقول إنّ فيراري تمتلك في الوقت الراهن أفضل هيكلٍ في الفورمولا 1."

وأضاف: "نرى في المقطع الأوسط، وخصوصًا في المنعطفات متوسطة السرعة، أنّ فيراري هي الأسرع داخل المنعطفات، لكنها ليست بالضرورة الأسرع على الخطوط المستقيمة."

واعترف ستيلا في الوقت ذاته بأنّ مكلارين لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل للعودة إلى مقدمة المنافسة.

ورغم استفادة لاندو نوريس من انسحاب كيمي أنتونيللي لإنهاء السباق ثالثًا، فقد أمضى البريطاني معظم السباق في مطاردة سيارتي مرسيدس دون القدرة على مجاراتهما بشكل كامل.

وقال: "من وجهة نظر مكلارين، نحن تنافسيون في المنعطفات عالية السرعة."

وأضاف: "كما هو الحال في المنعطف الثالث والتاسع والرابع عشر، لكننا نعاني عمومًا من نقص التماسك في المنعطفات متوسطة ومنخفضة السرعة."

وأكمل: "لدينا مؤشرات واضحة جدًا، كما كنا نعلم مسبقًا، بأننا بحاجة إلى زيادة التماسك في السيارة من الناحية الهوائية وإضافة مزيد من القوة الضاغطة على الإطارات."

وأشار ستيلا أيضًا إلى ضرورة تحسين طريقة تعامل الفريق مع الإطارات، سواء خلال التصفيات أو السباقات.

وقال: "نلاحظ أننا نخسر الوقت غالبًا في بداية التصفيات وعند الوصول إلى المنعطف الأول."

وأضاف: "وفي سباقات مثل هذا السباق، نرغب كذلك في تقليل تآكل الإطارات."

وأكمل: "لدينا خطة عمل واضحة من ناحية الأداء. نحتاج إلى المزيد من التطوير الهوائي، كما نحتاج إلى إيجاد حلول تسمح باستغلال أفضل للإطارات."

وبالنظر إلى جائزة النمسا الكبرى المقبلة، توقع ستيلا أن تظل فيراري منافسة بقوة رغم اختلاف طبيعة الحلبة.

وقال: "النمسا حلبة مختلفة قليلًا."

وأضاف: "في برشلونة كان الثبات والكبح والدخول إلى المنعطفات عناصر أساسية للغاية، بينما تعتمد النمسا أكثر على الكبح في الخطوط المستقيمة ثم دخول المنعطفات البطيئة."

وأكمل: "لكنني أتوقع أن تظل فيراري السيارة الأسرع داخل المنعطفات."

ورغم إشادته بتطور الحصان الجامح، يرى ستيلا أنّ مرسيدس لا تزال تمتلك الحزمة الأقوى عند احتساب أداء الهيكل ووحدة الطاقة معًا.

وقال: "ربما تكون مرسيدس أفضل سيارة إجمالًا على صعيد اللفة الواحدة عندما نأخذ الهيكل ووحدة الطاقة بعين الاعتبار".