ستيلا: على مكلارين القبول بحُكم "فيا" حيال نظام ريد بُل لتعديل ارتفاع مقدمة الأرضية

أثارت هذه الأداة شكوكاً بين الفرق المنافسة، حيث كانت هناك مخاوف من أنها قد تُستخدم لتعديل ارتفاع السيارة الأمامي أثناء ظروف "خط الحظائر المغلق"، ما يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين.

وفي الولايات المتحدة، قام الاتحاد الدولي للسيارات بوضع أختام للتأكد من عدم إمكانية حصول أية تغييرات بعد فترة "خط الحظائر المغلق" عقب التجارب التأهيلية.

ومع ذلك، أكدت "فيا" أنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن فريق ريد بُل قد استخدم الأداة بشكل غير قانوني في السابق.

وضمن تصريحاته، قال نيكولاس تومبازيس، رئيس قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا": "هل يمكنني القول بكل يقين أنه لم يحدث أي شيء غير قانوني؟ لا. ولكن هل يمكنني القول أن القضية مغلقة؟ نعم، بالتأكيد".

وأكد أن التحقيق في هذه المسألة قد انتهى، وأن الاتحاد الدولي يعتبر القضية مغلقة.

وعلى الرغم من أن فريق مكلارين كان يفضّل إجراء تحقيق أعمق لمعرفة ما إذا كانت ريد بُل قد استغلت هذه الأداة في السباقات السابقة، إلا أن ستيلا أعرب عن قبوله للحكم النهائي من الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن فريقه سيستمر في السير للأمام دون متابعة هذه المسألة. حيث قال: "هذه القضية وفي هذه المرحلة يمكن التعامل معها بطرق مختلفة".

وأكمل: "يمكنك إغلاق الموضوع، أو يمكنك الاستمرار في متابعته. ولكن من وجهة نظري، عندما تكون هذه القضايا في يد الاتحاد الدولي، يجب أن نثق في ما يقومون به".

وأضاف: "يمتلك الاتحاد الدولي المزيد من المعلومات، أكثر مما نمتلكه نحن كفرق، ولديهم الأدوات اللازمة للحصول على تلك المعلومات. كما لديهم الخبرة الكافية".

وأردف: "بالنسبة لي، أثق في ما يقومون به، وإذا قالوا إن المسألة مغلقة، فإنني أقبل بذلك وأمضي قدماً".

سيارة ريد بُل الصورة من قبل: أندرياس بيل

وأبدى ستيلا تفهمه للصعوبات التي يواجهها الاتحاد الدولي في مراقبة هذه المسائل التقنية المعقدة، مشيراً إلى أنه ربما لن يتم معرفة ما إذا كان ريد بُل قد استخدمت الأداة بشكل غير قانوني.

حيث قال: "نحن كمتنافسين يجب أن نحترم الاتحاد الدولي أكثر، لأن الأمر ليس سهلاً. في بعض الأحيان تكون المسألة واضحة تماماً، وأحياناً تكون ضمن منطقة رمادية".

وأكمل: "إذا كان هناك بالفعل تعديل للقسم الأمامي من الأرضية ضمن خط الحظائر المغلق، فهذا أمر واضح وغير قانوني. لكننا لا نعلم إذا حدث ذلك أم لا".

هذا التصريح من ستيلا يوضح أن مكلارين، رغم مخاوفها، ملتزمة باحترام حكم الاتحاد الدولي وترك هذه هذه القضية خلفها والتركيز على السباقات المقبلة.