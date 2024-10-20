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ستيلا: على مكلارين القبول بحُكم "فيا" حيال نظام ريد بُل لتعديل ارتفاع مقدمة الأرضية

أعرب مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، عن قبوله بحكم الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بأن فريق ريد بُل لم ينتهك قوانين الفورمولا 1 فيما يتعلق بأداة ضبط ارتفاع مقدمة أرضية السيارة. 

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
Lando Norris, McLaren MCL38
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Tiffany Cromwell and Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Kevin Magnussen, Haas F1 Team Sergio Perez, Red Bull Racing
Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari with Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, on the grid
McLaren MCL38 front wing detail
Alpine A524 chassis detail
Red Bull Racing RB20 steering wheel of Sergio Perez
Haas VF-24 nose detail
Alpine A524 front bib detail
Mercedes F1 W15 front bib detail
Haas VF-24 front bib detail
McLaren MCL38 front bib detail
Mercedes F1 W15 front wing detail
The grid with a view of Turn 1 ahead of the Sprint
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, gets out of the car on the grid
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, removes his helmet on the grid
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid
McLaren pitstop wheel gun
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, on the grid
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid
Shaboozey and Gordon Ramsey pose in front of the car of Lando Norris, McLaren MCL38, on the grid
Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, removes his helmet on the grid
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Kevin Magnussen, Haas VF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, the rest of the field away
Race start, as drivers race into the first corner
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the remainder of the field at the start of the Sprint
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint race
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 battles with Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber C44
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, in Parc Ferme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, chat in Parc Ferme
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, chat in Parc Ferme
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates in Parc Ferme
Sting with the Sprint top 3: Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position
Marshals clear away the car of Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44
The car of Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, is moved away on a flatbed truck
Haas VF-24 technical detail
Ferrari SF-24 front wing detail
Red Bull Racing RB20 technical detail
Stake F1 Team KICK Sauber C44 wooden plank detail
Alpine A524 front wing detail
Mercedes F1 W15 technical detail
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber, watches down the pit lane
Ferrari SF-24 technical detail
Haas F1 Team pitstop wheel guns
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Pato O'Ward, Reserve Driver, McLaren F1 Team
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Austin-Qualifying: Norris schnappt Verstappen die Poleposition weg!
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Esteban Ocon, Alpine A524
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44
George Russell, Mercedes F1 W15
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Pole man Lando Norris, McLaren MCL38, parks his car in Parc Ferme
Lando Norris, McLaren
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates in Parc Ferme
Liam Lawson, Visa Cash App RB F1 Team, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team for Sky Sports F1
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, chats with Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme
Lando Norris, McLaren F1 Team, receives his Pirelli Pole Position Award from Pole Vaulter Armand Duplantis
Top three qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Lando Norris, McLaren
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أثارت هذه الأداة شكوكاً بين الفرق المنافسة، حيث كانت هناك مخاوف من أنها قد تُستخدم لتعديل ارتفاع السيارة الأمامي أثناء ظروف "خط الحظائر المغلق"، ما يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين.

وفي الولايات المتحدة، قام الاتحاد الدولي للسيارات بوضع أختام للتأكد من عدم إمكانية حصول أية تغييرات بعد فترة "خط الحظائر المغلق" عقب التجارب التأهيلية. 

ومع ذلك، أكدت "فيا" أنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن فريق ريد بُل قد استخدم الأداة بشكل غير قانوني في السابق.

وضمن تصريحاته، قال نيكولاس تومبازيس، رئيس قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا": "هل يمكنني القول بكل يقين أنه لم يحدث أي شيء غير قانوني؟ لا. ولكن هل يمكنني القول أن القضية مغلقة؟ نعم، بالتأكيد". 

وأكد أن التحقيق في هذه المسألة قد انتهى، وأن الاتحاد الدولي يعتبر القضية مغلقة.

وعلى الرغم من أن فريق مكلارين كان يفضّل إجراء تحقيق أعمق لمعرفة ما إذا كانت ريد بُل قد استغلت هذه الأداة في السباقات السابقة، إلا أن ستيلا أعرب عن قبوله للحكم النهائي من الاتحاد الدولي.

وأشار إلى أن فريقه سيستمر في السير للأمام دون متابعة هذه المسألة. حيث قال: "هذه القضية وفي هذه المرحلة يمكن التعامل معها بطرق مختلفة". 

وأكمل: "يمكنك إغلاق الموضوع، أو يمكنك الاستمرار في متابعته. ولكن من وجهة نظري، عندما تكون هذه القضايا في يد الاتحاد الدولي، يجب أن نثق في ما يقومون به".

وأضاف: "يمتلك الاتحاد الدولي المزيد من المعلومات، أكثر مما نمتلكه نحن كفرق، ولديهم الأدوات اللازمة للحصول على تلك المعلومات. كما لديهم الخبرة الكافية". 

وأردف: "بالنسبة لي، أثق في ما يقومون به، وإذا قالوا إن المسألة مغلقة، فإنني أقبل بذلك وأمضي قدماً".

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سيارة ريد بُل

الصورة من قبل: أندرياس بيل

وأبدى ستيلا تفهمه للصعوبات التي يواجهها الاتحاد الدولي في مراقبة هذه المسائل التقنية المعقدة، مشيراً إلى أنه ربما لن يتم معرفة ما إذا كان ريد بُل قد استخدمت الأداة بشكل غير قانوني. 

حيث قال: "نحن كمتنافسين يجب أن نحترم الاتحاد الدولي أكثر، لأن الأمر ليس سهلاً. في بعض الأحيان تكون المسألة واضحة تماماً، وأحياناً تكون ضمن منطقة رمادية".

وأكمل: "إذا كان هناك بالفعل تعديل للقسم الأمامي من الأرضية ضمن خط الحظائر المغلق، فهذا أمر واضح وغير قانوني. لكننا لا نعلم إذا حدث ذلك أم لا". 

هذا التصريح من ستيلا يوضح أن مكلارين، رغم مخاوفها، ملتزمة باحترام حكم الاتحاد الدولي وترك هذه هذه القضية خلفها والتركيز على السباقات المقبلة.

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