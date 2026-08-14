تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن الفريق نجح في إيجاد التوازن المناسب بين تطوير السيارة الحالية والعمل على مشروع سيارة 2027.

منشور:
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

مع اقتراب النصف الثاني من البطولة، يتعين على مكلارين تحديد حجم الموارد التي ستواصل تخصيصها لسيارتها الحالية، ومدى التركيز الذي ستمنحه للعمل على سيارة 2027.

وبحسب أندريا ستيلا، فإن هذا القرار أسهل بكثير هذه المرة، وذلك لأن القوانين في الفورمولا 1 لن تتغير بشكل موسع لموسم 2027 كما حدث في الشتاء الماضي. فقبل موسم 2026، خضعت كل من وحدة الطاقة وقوانين الهيكل لتغييرات جذرية.

ويختلف الوضع بشكل كبير عن الموسم الماضي. ففي الوقت الذي كان فيه الصراع على بطولة السائقين لموسم 2025 يشتد، كانت مكلارين مطالبة أيضًا بالاستعداد لتغييرات تقنية واسعة دخلت حيز التنفيذ في 2026.

وقاد لاندو نوريس مكلارين إلى تحقيق أول بطولة للسائقين منذ تتويج لويس هاميلتون في 2008. وأضاف هذا النجاح إلى بطولتي الصانعين المتتاليتين اللتين حققهما الفريق المتمركز في ووكينغ. لكن تركيز الفريق على معركة البطولة أدى إلى تراجع التحضيرات للقوانين التقنية الجديدة إلى مرتبة ثانوية، واضطرت مكلارين بعد ذلك إلى اللحاق بمنافسيها مع سيارة إم.سي.إل40.

Watch: اف1 في أسبوع: ريد بُل والتخلص من ضغط فيرستابن؟ عقد ألونسو الجديد، دور المصنعين السلبي في القوانين!

وأشار ستيلا إلى أن تحقيق هذا التوازن أصبح أسهل بكثير خلال الانتقال إلى موسم 2027، قائلًا: "كان من الأسهل هذا العام إيجاد التوازن الصحيح بين الأمرين".

وأضاف "في 2025، كنا بحاجة إلى تحقيق توازن بين طرفين متناقضين. فمن ناحية، كان علينا الدفع إلى أقصى الحدود للفوز ببطولة العالم، ومن ناحية أخرى، كان علينا تصميم سيارة جديدة بالكامل تقريبًا من الصفر. هذا العام، أصبح الانتقال بين المشروعين أكثر سلاسة بكثير لأن التغييرات في القوانين التقنية محدودة نسبيًا".

وتابع: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا الجيل من السيارات لا يزال في المراحل المبكرة جدًا من التطوير، سواء على صعيد الهيكل أو وحدة الطاقة. لذلك، فإن كل ما نواصل تعلمه تقريبًا في 2026 سيكون مفيدًا لنا في العام المقبل".

وأردف: "بالطبع، سنحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح فيما يتعلق بسقف الميزانية، وساعات اختبارات نفق الهواء، وعمليات المحاكاة الحاسوبية. كما يتعين علينا أيضًا تحديد كيفية توزيع الموارد بين التصميم والإنتاج. لكنني أعتقد أننا في وضع جيد في جميع هذه المجالات".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

أبرز التعليقات
المزيد من
لاندو نوريس

دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

نوريس يردّ على ملاحقة المصورين الشديدة له: "أتعرض للمضايقة"

فورمولا 1
فورمولا 1
نوريس يردّ على ملاحقة المصورين الشديدة له: "أتعرض للمضايقة"

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
المزيد من
مكلارين

مكلارين تشعر بالإحباط لتأخرها في اكتشاف جناح "ماكارينا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مكلارين تشعر بالإحباط لتأخرها في اكتشاف جناح "ماكارينا"

ستيلا: جائزة المجر الكبرى لم تكن نقطة تحول بالنسبة لنا

فورمولا 1
فورمولا 1
ستيلا: جائزة المجر الكبرى لم تكن نقطة تحول بالنسبة لنا

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد