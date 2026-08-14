مع اقتراب النصف الثاني من البطولة، يتعين على مكلارين تحديد حجم الموارد التي ستواصل تخصيصها لسيارتها الحالية، ومدى التركيز الذي ستمنحه للعمل على سيارة 2027.

وبحسب أندريا ستيلا، فإن هذا القرار أسهل بكثير هذه المرة، وذلك لأن القوانين في الفورمولا 1 لن تتغير بشكل موسع لموسم 2027 كما حدث في الشتاء الماضي. فقبل موسم 2026، خضعت كل من وحدة الطاقة وقوانين الهيكل لتغييرات جذرية.

ويختلف الوضع بشكل كبير عن الموسم الماضي. ففي الوقت الذي كان فيه الصراع على بطولة السائقين لموسم 2025 يشتد، كانت مكلارين مطالبة أيضًا بالاستعداد لتغييرات تقنية واسعة دخلت حيز التنفيذ في 2026.

وقاد لاندو نوريس مكلارين إلى تحقيق أول بطولة للسائقين منذ تتويج لويس هاميلتون في 2008. وأضاف هذا النجاح إلى بطولتي الصانعين المتتاليتين اللتين حققهما الفريق المتمركز في ووكينغ. لكن تركيز الفريق على معركة البطولة أدى إلى تراجع التحضيرات للقوانين التقنية الجديدة إلى مرتبة ثانوية، واضطرت مكلارين بعد ذلك إلى اللحاق بمنافسيها مع سيارة إم.سي.إل40.

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وأشار ستيلا إلى أن تحقيق هذا التوازن أصبح أسهل بكثير خلال الانتقال إلى موسم 2027، قائلًا: "كان من الأسهل هذا العام إيجاد التوازن الصحيح بين الأمرين".

وأضاف "في 2025، كنا بحاجة إلى تحقيق توازن بين طرفين متناقضين. فمن ناحية، كان علينا الدفع إلى أقصى الحدود للفوز ببطولة العالم، ومن ناحية أخرى، كان علينا تصميم سيارة جديدة بالكامل تقريبًا من الصفر. هذا العام، أصبح الانتقال بين المشروعين أكثر سلاسة بكثير لأن التغييرات في القوانين التقنية محدودة نسبيًا".

وتابع: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا الجيل من السيارات لا يزال في المراحل المبكرة جدًا من التطوير، سواء على صعيد الهيكل أو وحدة الطاقة. لذلك، فإن كل ما نواصل تعلمه تقريبًا في 2026 سيكون مفيدًا لنا في العام المقبل".

وأردف: "بالطبع، سنحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح فيما يتعلق بسقف الميزانية، وساعات اختبارات نفق الهواء، وعمليات المحاكاة الحاسوبية. كما يتعين علينا أيضًا تحديد كيفية توزيع الموارد بين التصميم والإنتاج. لكنني أعتقد أننا في وضع جيد في جميع هذه المجالات".