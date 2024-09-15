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ستيلا: سنبذل قصارى جهدنا من أجل تسجيل النقاط مع نوريس في باكو

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل الحد من الأضرار خلال سباق باكو بعد خروج لاندو نوريس من القسم الأول للتصفيات.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

خرج لاندو نوريس من القسم الأول للتصفيات ليتأهّل بالمركز الـ 16، لينطلق اليوم من المركز الـ 15 بعد عقوبة تراجع لويس هاميلتون وانطلاقه من خط الحظائر وشطب نتيجة بيير غاسلي.

وفي ظل سعي مكلارين للمنافسة على لقب السائقين مع نوريس في مواجهة ماكس فيرستابن، أوضح أندريا ستيلا مدير الفريق بأنه سيتم بذل كل جهد ممكن من أجل حصد النقاط مع السائق البريطاني.

حيث قال: "كان تصفيات مؤسفة للغاية بالنسبة إلى لاندو. الجانب المحزن هو أن سيارتنا الأخرى ستنطلق من آخر الترتيب في السباق".

وأضاف: "لكننا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل حصد النقاط معه والحد من الأضرار".

وتابع: "العلم الأصفر هو ما تسبب بخروجه من القسم الأول، وقد تحدثنا مع فيا عن ذلك. الجميع حاولوا القيام بأفضل ما لديهم، لكن أعتقد بأن ذلك ما كان ينبغي أن يحدث وفقًا للقوانين. وقد دفعنا نحن الثمن، لكننا لن نستسلم".

واختتم: "سنمضي قدمًا، وسنقدم أفضل ما لدينا لحصد نقاط جيد في السباق".

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