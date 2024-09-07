ستيلا: دعم بياستري لزميله نوريس "استثمار" لمستقبله في مكلارين
ترى مكلارين بأن بياستري هو مستقبل الفريق الذي يجب أن يستثمر فيه من الآن عبر تقديم الدعم لزميله.
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
قال أندريا ستيلا مدير مكلارين أن دعم أوسكار بياستري لزميله لاندو نوريس في معركة لقب الفورمولا 1 سيمثّل استثمارًا لمستقبل الأسترالي في الفريق.
يتأخّر نوريس بـ 62 نقطة خلف متصدر ترتيب السائقين ماكس فيرستابن مع بقاء 8 سباقات على نهاية الموسم.
وبينما يمتلك بياستري نظريًا فرصة المنافسة على لقب السائقين كذلك، لكنها فرصة بعيدة في ظل تأخر الأسترالي بـ 44 نقطة خلف نوريس نفسه.
وقد ألمح أندريا ستيلا نهاية الأسبوع الماضي أن الفريق قد يدعم نوريس عوضًا عن بياستري في ظل امتلاك الأول لرصيد النقاط الأكبر، حيث قال حينها: "نرغب باختبار فرصنا في البطولة مع لاندو".
وعند سؤاله عن ردة الفعل التي يتوقعها من بياستري إذا ما وجهت مكلارين دعمها إلى نوريس في معركة لقب السائقين، أجاب ستيلا قائلًا: "أعتقد بأن ما قلته كان منطقيًا ومنصفًا".
وأضاف: "إذا ما دعم أوسكار زميله، فسيمنحنا ذلك أفضلية كبيرة في بطولة الصانعين كذلك، وسيعزز من فرصنا في كلتا البطولتين".
وتابع: "أوسكار هو مستقبل مكلارين، وعندما يحين ذلك الوقت، فإن دعمه للفريق أو لاندو سيكون استثمارًا بالنسبة له".
وأكمل: "نرغب بأن نكون منطقيين، ولكننا في ذات الوقت نحتاج بكل تأكيد للمنافسة على كلتا البطولتين".
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