ستيلا: خطأ وقفة صيانة بياستري في بلجيكا كان "مكلفًا" في المعركة على الفوز
ارتُكب خطأ في وقفة صيانة بياستري الأخيرة ما كلّفه وقتًا ثمينًا كان ليُساعده في فرض تحدٍ على ثنائيّ مرسيدس لتحقيق فوزٍ ثانٍ في الفورمولا 1.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ خطأ أوسكار بياستري في توقّفه الأخير في سباق جائزة بلجيكا الكبرى كان "مكلفًا" على صعيد محاولته تحقيق الفوز.
سعى الأسترالي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الفورمولا 1 بعد سباق المجر، حيث تمتّع بذات وتيرة المتصدّرين طوال اللفّات الـ 44.
لكنّ بياستري أخطأ في الكبح في منطقة فريقه في توقّفه الأخيرة ما تسبّب في خسارته لحوالي ثانيتين.
وصعّب ذلك مهمّة سائق مكلارين في اللحاق بشارل لوكلير وتجاوزه، وتسبّب ذلك في النهاية في تآكل إطاراته أكثر بحلول القوت الذي لحق فيه بلويس هاميلتون سائق مرسيدس.
وبعد أن حلّ مباشرة خلف بطل العالم سبع مرّات، الذي حلّ بدوره مباشرة خلف زميله جورج راسل الذي تمّ شطب نتيجته لاحقًا بسبب خرق سيارته لقوانين الوزن الأدنى، يعتقد ستيلا أنّ خطأ وقفة الصيانة كان حاسمًا.
وقال ستيلا: "قال أوسكار في لفّة خروجه: آسفٌ على وقفة الصيانة، لأنّني أعتقد بأنّه أدرك أنّ ذلك كان مكلفًا بعض الشيء".
وأضاف: "كان ليعود خلف هاميلتون على الأرجح، وكان ليتواجد في ظروفٍ تسمح له بالهجوم. لذا أعتقد بأنّ خسارته لحوالي ثانيتين في التوقّف كانت مكلفة نسبيًا".
وأردف: "كان ليكون خلف لوكلير في مرحلة أبكر وبإطارات أجدد، وهو ما كان يعني تجاوزه بسهولة أكبر. كان هناك تأثيرٌ متلاحق".
واختتم بالقول: "علينا العمل مع السائقين على صعيد عدم الخطأ في موقع الطاقم حتّى في تلك اللحظات الساخنة، لأنّ ذلك مكلفٌ جدًا، أعتقد بأنّه ارتكب خطأً مماثلًا في سيلفرستون كذلك".
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