جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ستيلا: خطأ وقفة صيانة بياستري في بلجيكا كان "مكلفًا" في المعركة على الفوز

ارتُكب خطأ في وقفة صيانة بياستري الأخيرة ما كلّفه وقتًا ثمينًا كان ليُساعده في فرض تحدٍ على ثنائيّ مرسيدس لتحقيق فوزٍ ثانٍ في الفورمولا 1.

تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ خطأ أوسكار بياستري في توقّفه الأخير في سباق جائزة بلجيكا الكبرى كان "مكلفًا" على صعيد محاولته تحقيق الفوز.

سعى الأسترالي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الفورمولا 1 بعد سباق المجر، حيث تمتّع بذات وتيرة المتصدّرين طوال اللفّات الـ 44.

لكنّ بياستري أخطأ في الكبح في منطقة فريقه في توقّفه الأخيرة ما تسبّب في خسارته لحوالي ثانيتين.

وصعّب ذلك مهمّة سائق مكلارين في اللحاق بشارل لوكلير وتجاوزه، وتسبّب ذلك في النهاية في تآكل إطاراته أكثر بحلول القوت الذي لحق فيه بلويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وبعد أن حلّ مباشرة خلف بطل العالم سبع مرّات، الذي حلّ بدوره مباشرة خلف زميله جورج راسل الذي تمّ شطب نتيجته لاحقًا بسبب خرق سيارته لقوانين الوزن الأدنى، يعتقد ستيلا أنّ خطأ وقفة الصيانة كان حاسمًا.

وقال ستيلا: "قال أوسكار في لفّة خروجه: آسفٌ على وقفة الصيانة، لأنّني أعتقد بأنّه أدرك أنّ ذلك كان مكلفًا بعض الشيء".

وأضاف: "كان ليعود خلف هاميلتون على الأرجح، وكان ليتواجد في ظروفٍ تسمح له بالهجوم. لذا أعتقد بأنّ خسارته لحوالي ثانيتين في التوقّف كانت مكلفة نسبيًا".

وأردف: "كان ليكون خلف لوكلير في مرحلة أبكر وبإطارات أجدد، وهو ما كان يعني تجاوزه بسهولة أكبر. كان هناك تأثيرٌ متلاحق".

واختتم بالقول: "علينا العمل مع السائقين على صعيد عدم الخطأ في موقع الطاقم حتّى في تلك اللحظات الساخنة، لأنّ ذلك مكلفٌ جدًا، أعتقد بأنّه ارتكب خطأً مماثلًا في سيلفرستون كذلك".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هورنر وماركو على خلاف حول هوية بديل بيريز
المقال التالي ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

F1 فورمولا 1
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط