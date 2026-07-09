تستمر الشائعات في الانتشار داخل أروقة الفورمولا 1 حول إمكانية مغادرة ماكس فيرستابن لفريق ريد بُل في نهاية الموسم والانضمام إلى مكلارين.

وخلال حديثه مع الصحافة في سيلفرستون، أجاب مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا عن سؤال حول ما الذي كان سيفعله لو كان في مكان فيرستابن.

حيث قال ستيلا: "لدي ما يكفيني من العمل هنا في مكلارين من أجل اكتساب نصف ثانية في أسرع وقت ممكن".

وأكمل: "كما يجب أن نتذكر أننا لم نبدأ الموسم بشكل جيد من ناحية الموثوقية. وهذا ينطبق على كل من وحدة الطاقة والهيكل".

وأردف: "بصفتي أندريا ستيلا، لست في موقع يسمح لي بالتفكير فيما يجب على لورون (مدير فريق ريد بُل) القيام به؛ فهناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه في مكلارين".

وأضاف: "لورون شخص موهوب للغاية، وذكي جدًا، وكفء للغاية. لذلك أنا واثق من أنه سيقوم بكل ما هو مطلوب".

واختتم: "آمل أن تتمكن مكلارين وريد بُل من الانضمام إلى مرسيدس وفيراري في النصف الثاني من الموسم، حتى نتمكن من مشاهدة بطولة فورمولا 1 أكثر إثارة بكثير".