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ستيلا: حادث مكلارين في السباق القصير بسنغافورة "غير مقبول بكل بساطة"

أعرب أندريا ستيلا عن خيبة أمله الشديدة إثر اصطدام لاندو نوريس وأوسكار بياستري خلال السباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

في اللفة الأخيرة من السباق القصير المكوّن من 20 لفة، والذي أُقيم في أجواء ممطرة، حاول نوريس التقدّم على بياستري من الجهة الداخلية عند المنعطف الخامس، لكنه لم يتراجع عن محاولته رغم تضاؤل الفجوة بينهما، فاصطدم بالزاوية الخلفية اليمنى لسيارة بياستري.

وأدى التصادم إلى دوران السيارتين حول نفسيهما، ليخرج بياستري من السباق بعدما لحقت أضرار جسيمة بالجزء الخلفي من سيارته «إم سي إل 40»، بينما تراجع نوريس إلى المركز الثامن عند خط النهاية. واستدعى مراقبو السباق السائقين، لكنهم قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي، موضحين أنهم رأوا أن كليهما ساهم في وقوع الحادث، وأن أيًا منهما لم يتحمّل المسؤولية الكاملة أو الغالبة عن الاصطدام.

وبغض النظر عن ذلك، ظلّ الحادث مكلفًا لمكلارين وكان بالإمكان تجنّبه، إذ اضطر الفريق إلى الإسراع في استبدال علبة تروس بياستري وإصلاح سيارته، فضلًا عن تحمّل تكاليف إصلاح باهظة وخسارة نقاط ثمينة في بطولة العالم.

وجاء الحادث بعد سلسلة من الوقائع خلال موسم 2025، دفعت مكلارين إلى تشديد قواعد التعامل بين سائقيها، المعروفة باسم "قواعد البابايا". ولم يُبدِ أندريا ستيلا، مدير الفريق، أي تساهل إزاء الواقعة الأخيرة التي شهدت احتكاكًا بين سائقيه.

وقال ستيلا لشبكة سكاي: "رؤية سيارتي مكلارين تصطدمان بهذه الطريقة أمر غير مقبول بكل بساطة. سنتحدث عن هذا الأمر مع سائقينا على انفراد، وسنؤكد مجددًا أن مصلحة الفريق أكبر بكثير من أيٍّ منا. فلا مكان للغرور، ولا يوجد أي شخص أهم من مصلحة فريق مكلارين للفورمولا 1".

وكشف بياستري أن نوريس اعتذر له وللفريق عن الحادث، واختار السائق الأسترالي لاحقًا اتباع نهج دبلوماسي في حديثه إلى وسائل الإعلام.

وقال بياستري: "أهم ما في الأمر أننا لا نستطيع السماح بحدوث شيء كهذا، سواء من ناحية النقاط أو حجم العمل المطلوب أو التكاليف المالية. لم يكن هناك ما يستدعي وقوع هذا الحادث أصلًا. لذا اعتذر لاندو، ومضينا قدمًا".

وأضاف: "للأسف، ليست هذه المرة الأولى التي نصطدم فيها ببعضنا، لكنني أعتقد أننا نجيد الاعتذار عندما يكون ذلك ضروريًا، ثم تجاوز الأمر ومواصلة العمل. وأعتقد أن هذا ما يجعلنا أقوياء كفريق".

واتفق نوريس مع ما خلص إليه مراقبو السباق، مؤكدًا أن كليهما كان بإمكانه التصرف بصورة مختلفة.

وقال نوريس: "كما تتوقعون على الأرجح، لا أحد سعيد بما حدث. أنا لست سعيدًا، وأوسكار لم يكن سعيدًا أيضًا. لم يكن أيٌّ منا يريد أن تسير الأمور بهذا الشكل. كان بإمكان كلينا القيام ببعض الأمور بصورة أفضل. وقد تحدثنا عن الأمر ومضينا قدمًا".

وعندما أُشير إلى بياستري أن مراقبي السباق رأوا أنه ساهم أيضًا في وقوع الحادث، أجاب: "لا أعتقد أن أيًّا مما حدث كان مخالفًا للقواعد بصورة كبيرة، لكن في الوقت نفسه، ليس من الذكاء كثيرًا أن نحاول التسبب في حصول كل منا على عقوبة، أليس كذلك؟".

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