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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ستيلا: حادثة نوريس هي نتاج عدم توقيع عقوبة رادعة على قيادة فيرستابن أمام هاميلتون في 2021

اعترف مدير فريق مكلارين بان حركات فيرستابن في سباق النمسا هي نتيجة لعدم معاقبته بشكل رادع على ما فعله في مواجهة هاميلتون في 2021.

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأن قيادة ماكس فيرستابن في مواجهة لاندو نوريس والتي تسببت بحادثتهما في سباق جائزة النمسا الكبرى هي نتاج لحوادثه مع لويس هاميلتون في 2021 والتي لم يعاقب عليها بالشكل اللائق.

اصطدم فيرستابن ونوريس ببعضهما البعض في المراحل الأخيرة من سباق جائزة النمسا الكبرى عدما تحرك الأول قاطعًا طريق الآخر عند المنعطف الثالث الأيمن الضيق، وذلك بعدما حاول نوريس التجاوز عدة مرات من الجهة الداخلية لهذا المنعطف في اللفات السابقة.

وقد شعر نوريس وفريقه مكلارين بأن فيرستابن كان يتحرك تحت الكبح في كل حركاته، الأمر الذي نفاه سائق ريد بُل خلال حديثه عقب السباق.

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وقد عقّب ستيلا على ما حدث في السباق قائلًا: "أرى بأن كل سكان العالم سيعرفون من المخطئ في هذه الحادثة، باستثناء مجموعة من الناس (ريد بُل ومشجعيها وماكس ومشجعيه)".

وأضاف: "لكن المشكلة وراء ما حدث هي أنه إذا لم تعالج هذه الأمور وتتعامل معها بأمانة وحزم، فستعود مرة أخرى".

وتابع: "وقد عادت اليوم بالفعل، لأنها لم تعالج بشكل لائق في الماضي، عندما كانت هنالك بعض المعارك مع لويس والتي كان يجب معاقبتها بشكل أكثر قسوة".

وأكمل: "تتعلم الآن بأن تسابق بشكل ما، وهو ما نعتبره تسابقًا عادلًا ومنصفًا".

وأردف: "الحقيقة هي أننا نكن احترامًا كبيرًا لريد بُل ولماكس إلى حد أنه لا يجب أن يفعلوا ذلك. لا ينبغي أن يفعلوا ذلك. ما فعلوه يهدد سمعتهم، فلماذا يفعلون ذلك؟".

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