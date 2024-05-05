ستيلا: تكتيكات ماغنوسن "غير المقبولة" يجب أن تكون خروقات تعاقب بالحرمان من السباقات
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن التكتيكات الدفاعية التي اعتمدها كيفن ماغنوسن في سباق ميامي القصير "غير مقبولة تمامًا" ويجب أن تكون خروقات تعاقب بالحرمان من المشاركة في السباقات.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
مُكررًا التكتيكات التي اتبعها في جائزة السعودية الكبرى، عاد ماغنوسن ليحجز منافسيه في فرق الوسط من أجل مساعدة زميله في صفوف هاس نيكو هلكنبرغ على تسجيل النقاط في السباق القصير في ميامي.
ولكن ماغنوسن خرج عن حدود المسار من أجل تنفيذ ذلك في أربع مناسبات هذه المرة من أجل تفادي خسارة مركزه، وهو ما كلفه في النهاية 35 ثانية نتيجة العقوبات التي تلقاها، لكن في المقابل لم يمنعه ذلك من الاحتفاظ بمركزه على المسار حتى أصبح هلكنبرغ آمنًا لحصد نقطتين بحلوله سابعًا.
وعقب السباق تمّت تبرأة ماغنوسن من قيامه بسلوك غير رياضي، الأمر الذي يختلف معه ستيلا، موضحًا بأن تكرار الدنماركي لهذه التكتيكات يُظهر أن فيا بحاجة لاتخاذ إجراء وتعديل القوانين الخاصة بهذا الجانب.
حيث قال: "لدينا حالة واضحة لسلوك متعمد يدمّر سباق متنافس آخر، وهذا السلوك تكرر في ذات السباق ولنفس السبب".
وأضاف: "كيف يمكن للعقوبات أن تكون تراكمية؟ يجب أن تكون العقوبات مضاعفة، وليس 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15".
وتابع: "5 زائد 5 زائد 5 ربما يجب أن يساوي قضاءك لعطلة نهاية الأسبوع في المنزل مع عائلتك لتفكّر في الروح الرياضية ومن ثم تعود للمنافسة ..".
وأكمل: "ما حصل غير مقبول تمامًا، وليس منطقيًا بأية حال من ناحية الروح الرياضية، ويجب أن تتم معالجة هذا الوضع على الفور".
واختتم: "إذا ما كنت خارج مراكز النقاط، فإن حصولك على عقوبة 20 ثانية أو شيء من هذا القبيل لن يصنع فارقًا. لكنه سيفعل ذلك مع المتنافسين الذين دمرت سباقهم، ووضعتهم خارج المنافسة بشكل متعمد وبسلوك متكرر".
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