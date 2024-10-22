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ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين

قال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن تعليقات هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، حول لاندو نوريس كانت "أسوأ من أي من الكلمات البذيئة التي استخدمها السائقون الآخرون". 

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

قبل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وصف ماركو نوريس بأنه "ضعيف ذهنياً". 

وقد صرّح زاك براون، الرئيس التنفيذي لدى مكلارين، أن تعليقات ماركو قد أعادت الفورمولا 1 "10 إلى 20 عاماً إلى  الوراء" في مؤتمر صحفي قبل السباق.

وعلّق ستيلا قائلاً: "أود أن أقول أولاً أن كل سائق مختلف من الناحية العاطفية، لكنهم جميعاً استثنائيون".

وأكمل: "على سبيل المثال، كان مايكل شوماخر يبدو دائماً واثقاً من نفسه، لكن في الواقع كانت ثقته تأتي من العمل مع الفريق، من الجهد الذي بذلوه معاً".

وأضاف: "هناك أوقات لم يكن يمتلك فيها أية ثقة بنفسه". 

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وأردف: "من الواضح كمّ الأهمية الذي تمّ إيلاؤه لقضايا الصحة الذهنية في الرياضة، خاصة خلال السنوات العشر الماضية". 

وتابع: "يقوم كل من السائقين، بما فيهم لاندو، والفورمولا 1 بفعل شيء إيجابي عبر الحديث عن هذه المسألة. أنا فخور بذلك".

واختتم: "لكن بعد ذلك تسمع ما يقوله هيلموت، ليختفي 20 عاماً من العمل بسبب تعليق واحد. أعتقد أن هذا أكثر جدية بكثير من الشتائم التي يتلفظ بها السائقون".

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