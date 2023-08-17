ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

يخوض بياستري أولى مواسمه كناشئ مع مكلارين هذا الموسم، وذلك بعد دراما متفجرة جمعته بفريقه السابق ألبين، حيث اشتعلت معركة بين الفريقين لضمّه، انتصرت فيها مكلارين في النهاية.

وبات الأسترالي الشاب جزءاً من تشكيلتها إلى جانب نجمها لاندو نوريس.

موهبة بياستري أخفتها مشاكل سيارة الفريق خلال بداية الموسم نظراً لضعف أدائها، إذ انتظرت مكلارين عدة جولات قبل تطبيق أولى التحديثات الكبيرة والتي حسّنت بشكل ملحوظ من وتيرة السيارة.

وهذا ما سمح لـ نوريس بتحقيق المركز الثاني مرتين في بريطانيا والمجر، كما حصل بياستري على فرصة تحقيق منصة التتويج بالمركز الثالث في سباق بلجيكا القصير قبل العطلة الصيفية.

وتأتي نتيجته في سبا بعد مركز رابع قوي في بريطانيا خسر حينها منصة التتويج حين دخل مبكراً لإجراء وقفة صيانة، كما حقق كذلك مركزاً خامساً في بودابست.

ويرى ستيلا أن النتائج القوية التي يحققها بياستري متوافقة تماماً مع توقعات الفريق له، حيث سنحت له الفرصة ببساطة لتحقيقها بعد التحديثات الملائمة.

فقال: "أعتقد أن ما نراه الآن يتناسب مع ما رأيناه منذ بداية الموسم خلال التجارب والسباقات الأولى".

وأكمل: "لا أعتقد أن وتيرته تحسّنت فجأة، بل ببساطة استفاد من السيارة التي باتت تنافسية، بالتالي امتلك مزيداً من الفرص لإظهار قدراته".

وتابع: "أعتقد أن هذا يتماشى مع ما رأيناه منذ البداية. ليس من السهل التأقلم مع سيارة مكلارين، إذ لطالما علقنا على خصائصها والمشاكل التي تعاني منها".

وأثنى ستيلا على القيادة الناضجة التي تميّز بها بياستري في الظروف الصعبة، والتي تعطي الانطباع بأنه سائق خبير.

فقال: "الأمر المثير للاهتمام أن أوسكار يجعل كل شيء يبدو بسيطاً. خاصة في تلك الظروف الصعبة: تدخل منصة الصيانة وأنت في صدارة السباق وتنتقل من إطارات انترميديت إلى إطارات ملساء، ولا ترتكب أي خطأ".

واختتم: "أعتقد أن ذلك كان أكثر الأمور إثارة للإعجاب بالنسبة لي. وكل ذلك عبر مقاربة متميزة هادئة. حتى الآن، إنه مثير حقاً للإعجاب".

أوسكار بياستري، مكلارين تصوير: إريك جونيوس