ستيلا: بنية مكلارين "مختلفة تماماً" عن حقبة 2015 الفوضوية

في الماضي، كانت مكلارين تعمل وفق بنية ثلاثية من تيم غوس، مات نوريس وبيتر برودرومو.

لكن غوس وموريس تركا الفريق بينما انضم جايمس كي كمدير تقني مع دور إشرافي عام على السيارة.

أما البنية الجديدة فجاءت مع المراجعة التي أجراها زاك براون المدير التنفيذي، والتي شهدت ترقية أندريا ستيلا (كمدير للفريق) ليعمل بديلاً عن مدير الفريق أندرياس سيدل الذي ترك الفريق لدور إداري مع ساوبر.

نتيجة ذلك، ترك كي الفريق وتم وضع بنية إشرافية تقنية من 3 مدراء يعملون معاً: برودرومو (الانسيابية)، دايفيد سانشيز موظف فيراري السابق (الأداء والمبدأ التصميمي للسيارة) ونيل هاولدي (قسم الهندسة والتصميم).

وشدد ستيلا على أن البنية الحالية لا يمكن مقارنتها بالبنية السابقة رغم أنها تشبهها ظاهرياً.

حيث قال: "أعتقد أن الأمر الأساسي الوحيد المشترك هو وجود ثلاثة موظفين".

وأكمل: "أما ما تبقى مختلف تماماً. حينها عندما وصلتُ إلى مكلارين في 2015، كان لدينا 3 موظفين تقنيين. لكن الوضع حينها كان فوضوياً جداً".

وأردف: "حتى بالنسبة لنا كان الوضع صعباً جداً للفهم، من يقوم بماذا.. وأول فارق عن تلك الفترة هو أننا نعرف الآن تماماً المعايير التي تفصل نواحي العمل".

وأشار ستيلا إلى أن المسؤوليات باتت الآن واضحة، وأن نموذج العمل مختلف للغاية عن الماضي لأن جميع الأشخاص المعنيين يقدمون التقارير إلى مدير الفريق الذي يمتلك معرفة تقنية قوية.