ستيلا: الناشئ بياستري يحقق "تحسناً جيداً" ضمن مكلارين

واجه بياستري سباقاً افتتاحياً محبطاً في البحرين، حيث اعترف بأن أخطاء التصفيات كلفته فرصة التأهل للقسم الثاني من التصفيات، من ثم تعرضت سيارته لمشكلة كهربائية خلال السباق.

لكن في جدة، وصل إلى القسم الثالث من التصفيات تاسعاً، في حين أضرّ زميله لاندو نوريس بسيارته ليخرج من القسم الأول.

وخلال السباق، دخل السائقان بشكل مبكر بسبب تضرر الجانح الأمامي. لكن بياستري أنهى سباقه أمام زميله بمركزين (بالمركز 15)، لكنهما كانا على استراتيجيتين مختلفتين.

وأثنى ستيلا على تحسن أداء بياستري بعد سباق جدة، مشيراً إلى أن الفريق قدّم سيارة أفضل لكلا سائقيه.

فقال: "لقد شهدنا تحسناً جيداً للغاية من قبل أوسكار. لكن بالنسبة لي، المسألة واضحة، نحن بحاجة للعمل بشكل متواصل من أجل تحسين السيارة بهدف العودة للمنافسة".

وحين سُئِل إن كان بياستري قد حقق خطوة كبيرة خلال جولة جدة، أشار ستيلا إلى أن المسألة عبارة عن تحسينات متتالية في كل مرة يجلس فيها خلف المقود.

فقال: "ليست قفزة كبيرة، بل تقدماً تدريجياً للأمام حصة تلو الأخرى".

وأكمل: "بالنسبة لي، المسألة عبارة عن تحسّن متواصل، وهذا هو ما نريده بالفعل بالنسبة لـ أوسكار".

ويعي ستيلا أن جائزة أستراليا الكبرى تمثل فرصة كبيرة لـ بياستري حيث ستكون سباق الموطن له، حيث شدد على أن الفريق سيساعده على التركيز.

فقال: "علينا ضمان حفاظه على تركيزه خلال السباق كما أننا سنحافظ على تركيزنا في الاهتمام بوتيرة تقدمه حصة تلو الأخرى".