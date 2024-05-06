ستيلا: الفوز في ميامي أزاح ثقلًا عن كاهل مكلارين وليس نوريس فقط

كسر نوريس أخيرًا جفاف انتصاراته ضمن سباقه الـ 110 بعد أن حقّق فوزًا مقنعًا في ميامي بالرغم من أنّ موعد سيارة الأمان ساعده في ذلك.

وكان هذا انتصار نوريس الأوّل في أيّ فئة سباقات منذ أكثر من 2200 يوم، وذلك بالرغم من صعوده إلى منصّة التتويج في 15 مناسبة في الفئة الملكة.

واعترف نوريس أنّ تحقيق فوزه الأوّل أزاح ثقلًا عن كاهله، لكنّ ستيلا مدير الفريق قال أنّ الأمر ذاته ينطبق على الحظيرة البريطانيّة، لأنّها تمكّنت أخيرًا من منح صاحب الـ 24 ربيعًا سيارة سريعة بما فيه الكفاية لفعل ذلك.

وقال ستيلا لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ عدم تحقيق الفوز كان بمثابة ثقلٍ على كاهله، لكنّه كان ثقلًا على كاهلنا كذلك".

وأضاف: "علمنا أنّه حالما نوفّر أدوات قادرة على الفوز للاندو، فإنّه سيُقدّم النتائج. لذا شعرنا بمسؤوليّ’ وقلت ذلك في العديد من المرّات، أنّ الأمر يعود إلينا وليس إلى لاندو".

وأكمل: "لكن تجدر الإشادة به، واصل التطوّر على مدار الشتاء، خاصة بالنظر إلى تحسّنه في التصفيات وتقديمه اللفّات التي لا تحتاج لأن تكون بنسبة 100 بالمئة أحيانًا عندما تملك سيارة سريعة، أعتقد بأنّه يفعل ذلك".

وأردف: "كان ذلك دليلًا على مدى جهوزيّته، ولو نظرنا كذلك إلى تحقيقه لمنصّات التتويج مع سيارة لم تكن قادرة أحيانًا على التواجد ضمن مراكز منصّة التتويج بشكلٍ مُستحق، فإنّ لاندو يخوض رحلة قويّة جدًا بالنسبة لي".

ثمّ تابع: "كانت الوتيرة التي كان قادرًا على تقديمها عندما توقّفت سيارات الصدارة مذهلة".