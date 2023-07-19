اشترك
السابق / هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز التالي / مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد أن الفرق المنافسة التي تدعي عدم وجود كسب في الأداء جراء تعديل تصميم جانب السيارة، "تكذب مثل بينوكيو"، لأنهم لا يقولون الحقيقة.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل

تصاميم جانب السيارة كانت محطّ الاهتمام طوال الموسم خاصة مع حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة، خاصة وأن الفرق بدأت هذه الحقبة بتصاميم متنوعة.

لكن ومع سيطرة ريد بُل المطلقة حتى الآن، بدأ المنافسون بتقليد تصميم العلامة النمساوية ونجحوا بالفعل بإيجاد المزيد من الأداء.

لكن بعض الفرق قلّلت من أهمية تصميم جانب السيارة، في إشارة إلى أن شكل التصميم ليس بالعامل الحاسم في أداء السيارة.

وجهة النظر هذه انتقدها ستيلا بشكل كامل، خاصة وأن فريقه مكلارين قدّم حزمة انسيابية جديدة مؤخراً مع تصميم جديد لجانب السيارة، نجح بنقل السيارة إلى مستوى آخر تماماً من الأداء.

بدلاً من ذلك، يرى ستيلا أن الطريقة التي يساعد بها تصميم جانب السيارة في تحريك التيارات الهوائية حول السيارة وباتجاه الأرضية، حاسمة للغاية في تحسين أزمنة اللفات.

فقال: "إن صرّح أحد الفرق بأن الهيكل وجانب السيارة لا يمتلكان التأثير الحاسم في حقبة المؤثرات الأرضية، فإنهم أشبه بـ بينوكيو (الذي يطول أنفه كلما كذب أكثر)".

وأكمل: "جميع أخصائي الانسيابية، خبراء نفق الهواء، وجامعي البيانات من المسار، يعلمون تماماً أن هذين العاملين يتكاملان معاً".

وتابع: "الآن يبدو أن جميع الفرق تسير في الاتجاه نفسه، وأعتقد أن هذه العملية ستتواصل أكثر وأكثر في المستقبل".

اقرأ أيضاً:

ولطالما تكلم ستيلا أنه وبينما تعتبر الأرضية هامة في الأداء، لكن مقدار كفاءتها يرتفع في حال تم اعتماد تصميم مناسب لجانب السيارة.

كما أشار إلى أن اعتماد جانب سيارة عريض يساعد في سحب التيارات الهوائية باتجاه الأرضية بشكل أفضل.

حيث قال معلقاً على نقاط قوة تصميم سيارة ريد بُل: "أعتقد أن النقطة الهامة هي تصميم جوانب السيارة العريض".

وتابع: "أعتقد أن التصميم يتكامل جيداً مع الأرضية".

وأردف: "انسيابياً، تساعد هذه الجوانب العريضة في ’شفط’ الهواء باتجاه الأرضية. هذا هو المبدأ الذي يبدو أنه لا يمكنك كسب الأداء بدونه".

واختتم: "من الواضح جداً أن الجميع يسير في هذا الاتجاه".

المشاركات
التعليقات

هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز

مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد
مكلارين More from
مكلارين
بياستري كان يخشى "أن تتراجع مكلارين" خلال سباق بريطانيا

بياستري كان يخشى "أن تتراجع مكلارين" خلال سباق بريطانيا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

بياستري كان يخشى "أن تتراجع مكلارين" خلال سباق بريطانيا بياستري كان يخشى "أن تتراجع مكلارين" خلال سباق بريطانيا

نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا

نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود

تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود

F1 فورمولا 1

تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى

مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023 مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023

مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد

مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد

ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"

ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"

F1 فورمولا 1

ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو" ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك