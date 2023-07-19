ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد أن الفرق المنافسة التي تدعي عدم وجود كسب في الأداء جراء تعديل تصميم جانب السيارة، "تكذب مثل بينوكيو"، لأنهم لا يقولون الحقيقة.
تصاميم جانب السيارة كانت محطّ الاهتمام طوال الموسم خاصة مع حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة، خاصة وأن الفرق بدأت هذه الحقبة بتصاميم متنوعة.
لكن ومع سيطرة ريد بُل المطلقة حتى الآن، بدأ المنافسون بتقليد تصميم العلامة النمساوية ونجحوا بالفعل بإيجاد المزيد من الأداء.
لكن بعض الفرق قلّلت من أهمية تصميم جانب السيارة، في إشارة إلى أن شكل التصميم ليس بالعامل الحاسم في أداء السيارة.
وجهة النظر هذه انتقدها ستيلا بشكل كامل، خاصة وأن فريقه مكلارين قدّم حزمة انسيابية جديدة مؤخراً مع تصميم جديد لجانب السيارة، نجح بنقل السيارة إلى مستوى آخر تماماً من الأداء.
بدلاً من ذلك، يرى ستيلا أن الطريقة التي يساعد بها تصميم جانب السيارة في تحريك التيارات الهوائية حول السيارة وباتجاه الأرضية، حاسمة للغاية في تحسين أزمنة اللفات.
فقال: "إن صرّح أحد الفرق بأن الهيكل وجانب السيارة لا يمتلكان التأثير الحاسم في حقبة المؤثرات الأرضية، فإنهم أشبه بـ بينوكيو (الذي يطول أنفه كلما كذب أكثر)".
وأكمل: "جميع أخصائي الانسيابية، خبراء نفق الهواء، وجامعي البيانات من المسار، يعلمون تماماً أن هذين العاملين يتكاملان معاً".
وتابع: "الآن يبدو أن جميع الفرق تسير في الاتجاه نفسه، وأعتقد أن هذه العملية ستتواصل أكثر وأكثر في المستقبل".
ولطالما تكلم ستيلا أنه وبينما تعتبر الأرضية هامة في الأداء، لكن مقدار كفاءتها يرتفع في حال تم اعتماد تصميم مناسب لجانب السيارة.
كما أشار إلى أن اعتماد جانب سيارة عريض يساعد في سحب التيارات الهوائية باتجاه الأرضية بشكل أفضل.
حيث قال معلقاً على نقاط قوة تصميم سيارة ريد بُل: "أعتقد أن النقطة الهامة هي تصميم جوانب السيارة العريض".
وتابع: "أعتقد أن التصميم يتكامل جيداً مع الأرضية".
وأردف: "انسيابياً، تساعد هذه الجوانب العريضة في ’شفط’ الهواء باتجاه الأرضية. هذا هو المبدأ الذي يبدو أنه لا يمكنك كسب الأداء بدونه".
واختتم: "من الواضح جداً أن الجميع يسير في هذا الاتجاه".
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