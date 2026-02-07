ستيلا: أكبر مكاسب مكلارين ستأتي من "استغلال" وحدة الطاقة الجديدة
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن تجارب برشلونة أثبتت أنّ أكبر التحسينات في سيارة "ام.سي.ال40" ستأتي من تعلّم كيفية استغلال وحدة الطاقة الجديدة، إلى جانب الديناميكا الهوائية النشطة التي جرى اعتمادها هذا العام.
دخل فريق ووكينغ اختبارات حلبة كاتالونيا-برشلونة وهو يدرك أنّها ستكون أول احتكاك حقيقي مع مجموعة جديدة كليًا من اللوائح التنظيمية. وبعد إكمال 291 لفة إجمالًا بواسطة سائقيه لاندو نوريس وأوسكار بياستري، بات الفريق ذو لون البابايا يمتلك قاعدة انطلاق قوية، وإن كانت تتطلب تطويرًا سريعًا.
لكن ستيلا لا يشعر بالقلق من كون الأداء العام سيتحدد وفق سرعة الفرق والسائقين في فهم "صندوق الأدوات" الذي توفره هذه اللوائح الجديدة.
وقال في مقابلة داخل الفريق: "كانت ثلاثة أيام مفيدة جدًا. تمكّنا من جمع كمّ كبير من البيانات وبدأنا نفهم كيف تتصرف أجيال السيارات الجديدة على الحلبة في الواقع، وليس فقط على أجهزة المحاكاة".
وأضاف الإيطالي أنّ السيارة تفاعلت كما كان متوقعًا وبما يتماشى مع نتائج المحاكاة، وهو ما قد يُعد بمثابة متنفس بعد مشكلات التوافق التي واجهتها عدة فرق خلال حقبة التأثير الأرضي.
وتابع قائلًا: "ما رأيناه على الحلبة كان متوافقًا مع التوقعات، وقبل كل شيء مع المحاكاة. ما برز بوضوح هو أنّ منحنى التعلّم حاد جدًا لدى الجميع، سواء السائقين أو الفرق، ما يعني أنّ كل لفة تعلّمك شيئًا مفيدًا على صعيد الأداء".
وأضاف: "في نهاية المطاف، كان من الطبيعي توقّع هذا السيناريو، نظرًا لأن هذه السيارات جديدة كليًا من الألف إلى الياء. نعلم أنّ "ام.سي.ال40" تُشكّل نقطة انطلاق جيدة، لكن علينا الآن العمل بجد لتطويرها وتحسين الأداء العام للحزمة، سواء على المدى القريب أو من أجل تحديد مسارات التطوير بشكل أدق خلال الموسم".
وأكمل حديثه بالقول: "ورغم أنّ هذه مؤشرات أولية جدًا، أعتقد أنّ أحد المجالات التي توجد فيها مساحة كبيرة للتحسين يتمثل في استغلال وحدة الطاقة الجديدة وجميع الخيارات المتاحة للسائق".
وتابع: "هناك أيضًا الكثير من الإمكانات التي يمكن استخراجها على صعيد إدارة الإعداد الديناميكي الهوائي النشط، في إشارة إلى التناوب بين وضعي المنعطفات والخطوط المستقيمة".
