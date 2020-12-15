ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

انضمّ صاحب الـ 66 عامًا إلى مجموعة رينو في 1980 ولعب عدّة أدوارٍ إداريّة بارزة في الشركة.

وأصبح الفرنسيّ منخرطًا أكثر في الجانب الرياضيّ في رينو وأصبح الرابط الأساسيّ بين فريق التسابق في إنستون وقسم المحرّكات في فيري والشركة الأم.

وكان من المفترض أن يُغادر ستول منصبه كرئيسٍ لرينو سبورت بنهاية عام 2018. لكنّ تييري كوسكاس خليفته المنتظر حينها غادر الشركة بعد الإعلان عن الخطوة بفترة قصيرة، ووافق ستول على المواصلة لعامين إضافيين.

وساعد ستول هذا العام على ضمان مواصلة رينو دعمها لبرنامج الفورمولا واحد تحت علامة ألبين ضمن اتّفاقيّة الكونكورد المقبلة.

وإلى جانب إشرافه على برنامج الفورمولا واحد، فقد أشرف ستول على جميع أنشطة رينو سبورت، بما في ذلك الفورمولا إي.

وأشاد لوك دي ميو الرئيس التنفيذيّ لرينو بستول قائلًا: "رابط جيروم مع الشركة وشغفه برياضة المحرّكات لعبا دورًا أساسيًا في المساهمة في عودة رينو إلى الفورمولا واحد كفريقٍ كامل".

وأضاف: "خبرته التي وسّعها طوال مسيرته في رينو كانت مكسبًا أساسيًا في إعادة هيكلة فريقنا في الفورمولا واحد وتقدّمه".