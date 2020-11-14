سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

بالنظر إلى أدائه طوال مجريات عطلة نهاية الأسبوع وفي أوّل قسمين من التصفيات، كان من الواضح أنّ فيرشتابن هو أبرز المرشّحين للظفر بقطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ دخوله على إطارات "فول ويت" واضطراره لإجراء وقفة صيانة في منتصف القسم للانتقال إلى إطارات "انترميديت" حرمه من الوقت الكافي للتعوّد على الأخيرة والضغط عليها.

في أثناء ذلك استخدم فريق ريسينغ بوينت الإطارات الخضراء منذ البداية، وبدا لوهلة أنّ سيرجيو بيريز يتّجه للظفر بالمركز الأوّل، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت لسترول ليُحرز الكندي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد.

وسينطلق سائق ريسينغ بوينت أمام فيرشتابن الذي حسّن زمنه في لفّته الأخيرة وتواجد على بُعد 0.290 ثانية فقط عنه، أمّا بيريز فقد انتهى به المطاف ثالثًا.

وبدا فيرشتابن غاضبًا بعض الشيء، حيث كان يعتقد بأنّه كان بوسعه تحقيق قطب الانطلاق الأوّل بسهولة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ رابعًا أمام دانيال ريكاردو سائق رينو.

في الأثناء عانت مرسيدس لتقديم وتيرتها القويّة المعهودة في هذه الأجواء، وسينطلق لويس هاميلتون من المركز السادس بعد أن كان أبطأ بـ 4.7 ثانية من زمن سترول، بينما كان وضع زميله فالتيري بوتاس أسوأ باكتفائه بالمركز التاسع.

وسينطلق إستيبان أوكون من المركز السابع أمام كيمي رايكونن الذي حلّ ثامنًا، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل، وذلك ضمن العبور المزدوج الأوّل لسيارتَي ألفا روميو إلى القسم الثالث هذا الموسم.

القسم الأوّل

انقسمت اختيارات السائقين على صعيد الإطارات، حيث اختار البعض إطارات "انترميديت"، واختار آخرون "فول ويت".

وانزلق فيرشتابن الذي كان أوّل الداخلين إلى المسار وقال إثر ذلك: "ليس لديّ أيّ تماسكٍ على الإطلاق".

وما زاد الطين بلّة هو ازدياد حدّة الأمطار بعد مرور 7 دقائق من بداية القسم، وهو ما دفع السائقين المستخدمين لإطارات "انترميديت" للدخول لتغيير إطاراتهم، إذ قال هاميلتون حينها: "إنّها تمطر بشكل جنونيّ الآن".

وتقرّر إثر ذلك رفع العلم الأحمر كون الأجواء كانت خطرة في تلك المرحلة بسبب الأمطار الغزيرة وبرك المياه الكثيفة.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّفٍ دام أكثر من 40 دقيقة، وعاد الجميع هذه المرّة على إطارات "ميديوم"، لكن سرعان ما رُفع العلم الأحمر مجدّدًا بعد انزلاق رومان غروجان وتوقّف سيارته على المنطقة الحصويّة قبالة المنعطف الأوّل.

لكن سرعان ما استؤنفت الحصّة مع بقاء 3:30 دقيقة، وكانت حالة المسار حينها أسرع بكثير، لكنّ هاميلتون على الحافة بعد أن تأهّل في المركز الـ 14 فقط.

وكان كيفن ماغنوسن أوّل الخارجين رفقة دانييل كفيات وجورج راسل وغروجان ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

استخدم الجميع إطارات "فول ويت" ما عدا ثنائيّ مكلارين مع بداية القسم الثاني.

وكانت حالة المسار في تحسّن، بالتوازي مع تعزّز ثقة السائقين داخل سياراتهم، وهو ما كان يعني تحسّن الأزمنة بشكلٍ متواتر.

لكنّ فريقَي مكلارين وفيراري عانيا بشكلٍ غريب، نتيجة لذلك سينطلق لاندو نوريس من المركز الـ 11 أمام سيباستيان فيتيل وكارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، بينما سينطلق بيير غاسلي من المركز الـ 15.

وكان لوكلير متفاجئًا جدًا عندما علم أنّه أبطأ بـ 6 ثوانٍ من فيرشتابن الأسرع.

ترتيب شبكة الانطلاق: