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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

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سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة
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قلب لانس سترول الطاولة على ماكس فيرشتابن في القسم الثالث من تصفيات جائزة تركيا الكبرى ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن تجارب تأهيليّة ممطرة مخادعة وذلك في ظلّ غيابٍ تامٍ لمرسيدس عن الصفوف الأولى.

بالنظر إلى أدائه طوال مجريات عطلة نهاية الأسبوع وفي أوّل قسمين من التصفيات، كان من الواضح أنّ فيرشتابن هو أبرز المرشّحين للظفر بقطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ دخوله على إطارات "فول ويت" واضطراره لإجراء وقفة صيانة في منتصف القسم للانتقال إلى إطارات "انترميديت" حرمه من الوقت الكافي للتعوّد على الأخيرة والضغط عليها.

في أثناء ذلك استخدم فريق ريسينغ بوينت الإطارات الخضراء منذ البداية، وبدا لوهلة أنّ سيرجيو بيريز يتّجه للظفر بالمركز الأوّل، لكنّ الكلمة الأخيرة عادت لسترول ليُحرز الكندي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد.

وسينطلق سائق ريسينغ بوينت أمام فيرشتابن الذي حسّن زمنه في لفّته الأخيرة وتواجد على بُعد 0.290 ثانية فقط عنه، أمّا بيريز فقد انتهى به المطاف ثالثًا.

وبدا فيرشتابن غاضبًا بعض الشيء، حيث كان يعتقد بأنّه كان بوسعه تحقيق قطب الانطلاق الأوّل بسهولة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ رابعًا أمام دانيال ريكاردو سائق رينو.

في الأثناء عانت مرسيدس لتقديم وتيرتها القويّة المعهودة في هذه الأجواء، وسينطلق لويس هاميلتون من المركز السادس بعد أن كان أبطأ بـ 4.7 ثانية من زمن سترول، بينما كان وضع زميله فالتيري بوتاس أسوأ باكتفائه بالمركز التاسع.

وسينطلق إستيبان أوكون من المركز السابع أمام كيمي رايكونن الذي حلّ ثامنًا، بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل، وذلك ضمن العبور المزدوج الأوّل لسيارتَي ألفا روميو إلى القسم الثالث هذا الموسم.

القسم الأوّل

انقسمت اختيارات السائقين على صعيد الإطارات، حيث اختار البعض إطارات "انترميديت"، واختار آخرون "فول ويت".

وانزلق فيرشتابن الذي كان أوّل الداخلين إلى المسار وقال إثر ذلك: "ليس لديّ أيّ تماسكٍ على الإطلاق".

وما زاد الطين بلّة هو ازدياد حدّة الأمطار بعد مرور 7 دقائق من بداية القسم، وهو ما دفع السائقين المستخدمين لإطارات "انترميديت" للدخول لتغيير إطاراتهم، إذ قال هاميلتون حينها: "إنّها تمطر بشكل جنونيّ الآن".

وتقرّر إثر ذلك رفع العلم الأحمر كون الأجواء كانت خطرة في تلك المرحلة بسبب الأمطار الغزيرة وبرك المياه الكثيفة.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّفٍ دام أكثر من 40 دقيقة، وعاد الجميع هذه المرّة على إطارات "ميديوم"، لكن سرعان ما رُفع العلم الأحمر مجدّدًا بعد انزلاق رومان غروجان وتوقّف سيارته على المنطقة الحصويّة قبالة المنعطف الأوّل.

لكن سرعان ما استؤنفت الحصّة مع بقاء 3:30 دقيقة، وكانت حالة المسار حينها أسرع بكثير، لكنّ هاميلتون على الحافة بعد أن تأهّل في المركز الـ 14 فقط.

وكان كيفن ماغنوسن أوّل الخارجين رفقة دانييل كفيات وجورج راسل وغروجان ونيكولاس لاتيفي.

القسم الثاني

استخدم الجميع إطارات "فول ويت" ما عدا ثنائيّ مكلارين مع بداية القسم الثاني.

وكانت حالة المسار في تحسّن، بالتوازي مع تعزّز ثقة السائقين داخل سياراتهم، وهو ما كان يعني تحسّن الأزمنة بشكلٍ متواتر.

لكنّ فريقَي مكلارين وفيراري عانيا بشكلٍ غريب، نتيجة لذلك سينطلق لاندو نوريس من المركز الـ 11 أمام سيباستيان فيتيل وكارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، بينما سينطلق بيير غاسلي من المركز الـ 15.

وكان لوكلير متفاجئًا جدًا عندما علم أنّه أبطأ بـ 6 ثوانٍ من فيرشتابن الأسرع.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 1:47.765   178.321
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:48.055 0.290 177.842
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 1:49.321 1.556 175.783
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 1:50.448 2.683 173.989
5 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 1:51.595 3.830 172.201
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:52.560 4.795 170.724
7 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 1:52.622 4.857 170.630
8 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:52.745 4.980 170.444
9 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:53.258 5.493 169.672
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:57.226 9.461 163.929
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 1:54.945 7.180 167.182
12 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 1:55.169 7.404 166.857
13 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 1:55.410 7.645 166.508
14 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:56.696 8.931 164.674
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:58.556 10.791 162.090
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 2:08.007 20.242 150.123
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 2:09.070 21.305 148.886
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 2:12.909 25.144 144.586
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 2:21.611 33.846 135.701
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 2:10.017 22.252 147.802
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب مروان الوافي

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