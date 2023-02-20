سترول يغيب عن تجارب البحرين الشتويّة بعد تعرّضه لحادثٍ بالدرّاجة
سيغيب لانس سترول سائق فريق أستون مارتن عن التجارب الشتويّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع بعد تعرّضه لإصابات إثر حادثة بالدرّاجة أثناء تدرّبه في إسبانيا.
أصدر الفريق بيانًا مقتضبًا بعد ظهر اليوم الإثنين أعلن فيه عن غياب الكندي عن التجارب الشتويّة بين 23 و25 فبراير بسبب "حادثة خفيفة"، لكنّه سيتعافى سريعًا على الأرجح.
وقال الفريق أنّه سينشر تحديثات إضافيّة بشأن حالة سترول قبل جائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2023 والمجدولة بين 3 و5 مارس.
وجاء في بيان أستون مارتن: "أثناء تدرّبه تحضيرًا للموسم الجديد على درّاجة هوائيّة في إسبانيا، تعرّض لانس سترول لحادث خفيف وتعرّض لإصابات ستتسبّب في غيابه عن تجارب البحرين الشتويّة".
وأضاف: "لكن من المتوقّع أن يتعافى سريعًا ويعود إلى مهامه القياديّة".
وأكمل: "سيتمّ تقييم لياقته للعودة إلى قمرة القيادة بشكلٍ يومي وسينشر الفريق حديثًا قبل جائزة البحرين الكبرى. يتمنّى الفريق تعافيًا سريعًا للانس ويتطلّع قدمًا لعودة طاقته والتزامه في الفريق".
من جانبه قال سترول: "تعرّضت لحادثة أثناء التدرّب على الدرّاجة تحضيرًا للموسم".
وأردف: "أنا عازمٌ على العودة إلى السيارة وأنا متحمّسٌ حيال الموسم المقبل مع الفريق. أنا متحفّزٌ للتعافي من هذه الكبوة في أسرع وقتٍ ممكن".
وسيكون بوسع أستون مارتن التعويل على خدمات ستوفيل فاندورن بطل الفورمولا إي وسائق مكلارين السابق في الفورمولا واحد إلى جانب فيليبي دروغوفيتش الفائز بلقب الفورمولا 2.
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