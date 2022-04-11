تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيرشتابن: لا حل واضح لمشاكل ريد بُل المبكرة هذا الموسم التالي / نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى أخبار

سترول يشكّك في "القرارت المضحكة" إثر عقوبة التموّج التي تلقاها في أستراليا

شكّك لانس سترول فيما وصفه "بالقرارات المضحكة" التي يتّخذها مدير سباق الفورمولا واحد والمراقبون، وذلك بعد معاقبته إثر التموّج الذي قام به في سباق جائزة أستراليا الكبرى.

سترول يشكّك في "القرارت المضحكة" إثر عقوبة التموّج التي تلقاها في أستراليا

تم التبليغ بقيام سائق أستون مارتن "بأكثر من تغيير واحد في مساره خلال الدفاع عن مركزه" في مواجهة فالتيري بوتاس.

وبعد التحقيق في الواقعة، تلقى سترول عقوبة 5 ثوان ونقطة عقوبة على رخصته. ولم تغيّر العقوبة من المركز الـ 12 الذي أكمل به السباق.

كما نظر مراقبو السباق في حركة تجاوز سترول على بوتاس بعد انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية، وذلك عندما أُشير إلى أنه دفع سائق ألفا روميو خارج المسار، لكن لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء بشأن تلك الواقعة.

وكان سترول قد تلقّى كذلك عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة الانطلاق ونقطتي عقوبة على رخصته جرّاء حادثة تصادمه مع نيكولاس لاتيفي في التصفيات، بالرُغم من أن مركز انطلاقه لم يتأثّر كونه لم يسجّل زمنًا سريعًا.

وضمن ملخّص لواقعة التموّج، أوضح المراقبون أن سترول قد قام بأكثر من الحركة الوحيدة المسموح بها، ليُوضّح سترول أيضاً أنه لم يفهم سبب تعرضه للعقوبة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "لا أفهم سبب ذلك. لقد كان هنالك سائقان يتموّجان طوال الوقت، كانت الحركة الأخيرة فقط في الواقع".

وأضاف: "بوسعك التموّج على المقطع المستقيم طالما أنك لا تفعل ذلك عندما يقترب منك السائق في الخلف كثيرًا".

وتابع: "أقوم بالتموّج لمحاولة كسر عامل السحب، وليس للدفاع عن المركز، ومن ثمّ يقومون بمعاقبتي على ذلك".

وأكمل: "لا أفهم ذلك القرار. أعتقد بأن هنالك الكثير من القرارت المضحكة التي يتم اتّخاذها في الوقت الحالي".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: لا حل واضح لمشاكل ريد بُل المبكرة هذا الموسم
المقال السابق

فيرشتابن: لا حل واضح لمشاكل ريد بُل المبكرة هذا الموسم
المقال التالي

نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة

نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

سائقو الفورمولا واحد: منطقة "دي آر اس" الرابعة كانت لتحسّن التسابق في أستراليا
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد: منطقة "دي آر اس" الرابعة كانت لتحسّن التسابق في أستراليا

تحليل السباق: كيف أدّت خيارات فيراري وريد بُل إلى تفوّق لوكلير في ملبورن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف أدّت خيارات فيراري وريد بُل إلى تفوّق لوكلير في ملبورن

وولف: ماسي بات "عبئاً" على الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: ماسي بات "عبئاً" على الفورمولا واحد

هاميلتون يخطط لتواصل سريع بهدف حشد أطراف الفريق لبلوغ تحسينات عاجلة على السيارة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يخطط لتواصل سريع بهدف حشد أطراف الفريق لبلوغ تحسينات عاجلة على السيارة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.