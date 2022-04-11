سترول يشكّك في "القرارت المضحكة" إثر عقوبة التموّج التي تلقاها في أستراليا

تم التبليغ بقيام سائق أستون مارتن "بأكثر من تغيير واحد في مساره خلال الدفاع عن مركزه" في مواجهة فالتيري بوتاس.

وبعد التحقيق في الواقعة، تلقى سترول عقوبة 5 ثوان ونقطة عقوبة على رخصته. ولم تغيّر العقوبة من المركز الـ 12 الذي أكمل به السباق.

كما نظر مراقبو السباق في حركة تجاوز سترول على بوتاس بعد انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية، وذلك عندما أُشير إلى أنه دفع سائق ألفا روميو خارج المسار، لكن لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء بشأن تلك الواقعة.

وكان سترول قد تلقّى كذلك عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة الانطلاق ونقطتي عقوبة على رخصته جرّاء حادثة تصادمه مع نيكولاس لاتيفي في التصفيات، بالرُغم من أن مركز انطلاقه لم يتأثّر كونه لم يسجّل زمنًا سريعًا.

وضمن ملخّص لواقعة التموّج، أوضح المراقبون أن سترول قد قام بأكثر من الحركة الوحيدة المسموح بها، ليُوضّح سترول أيضاً أنه لم يفهم سبب تعرضه للعقوبة.

حيث قال: "لا أفهم سبب ذلك. لقد كان هنالك سائقان يتموّجان طوال الوقت، كانت الحركة الأخيرة فقط في الواقع".

وأضاف: "بوسعك التموّج على المقطع المستقيم طالما أنك لا تفعل ذلك عندما يقترب منك السائق في الخلف كثيرًا".

وتابع: "أقوم بالتموّج لمحاولة كسر عامل السحب، وليس للدفاع عن المركز، ومن ثمّ يقومون بمعاقبتي على ذلك".

وأكمل: "لا أفهم ذلك القرار. أعتقد بأن هنالك الكثير من القرارت المضحكة التي يتم اتّخاذها في الوقت الحالي".