سترول يسجل رقمًا قياسيًا غير مرغوب فيه ببلوغ 100 إقصاء من القسم الأول من التصفيات

تأهل الكندي في المركز الأخير لسباق جائزة إيطاليا الكبرى يوم الأحد، بعدما أنهى الحصة متأخرًا بفارق أقل بقليل من عُشر ثانية عن زميله فرناندو ألونسو، رغم أن ألونسو لم يتمكن من تنفيذ محاولته الأخيرة في ختام الحصة.

ويأتي ذلك استمرارًا لعطلة نهاية أسبوع شهدت انكشاف أستون مارتن بسبب افتقارها العام إلى القوة، رغم حصول الفريق في زاندفورت على دفعة مع وصول وحدة طاقة هوندا المحدثة وترقيات إضافية لتعزيز حزمة التحديثات التي جلبها في المجر.

وكانت سيارة "آي ام آر 26" أبطأ بصورة منتظمة بنحو 20 كلم/س من سيارات مرسيدس، ما ساهم في جزء كبير من الفارق البالغ 2.6 ثانية مع سيارة ألبين بقيادة بيير غاسلي خلال اللفة في القسم الأول من التجارب التأهيلية.

لكن سترول كان مقتضبًا كعادته في ردوده، ولم يُبدِ أي مفاجأة على الإطلاق من افتقار أستون مارتن إلى السرعة. ولم يتحسن حماسه، أو بالأحرى غيابه، عند الحديث عن سباق الأحد، في إشارة إلى أن السيارتين الخضراوين ستكونان بعيدتين جدًا عن المنافسة طوال السباق.

وقال: "كان هذا ما توقعناه مه المحرّك. نحن متأخرون بثلاث ثوانٍ، لذلك لن نبقى مع المجموعة غدًا".

وسجل سترول أول إقصاء له من القسم الأول في أول سباق له بالفورمولا 1، عندما كان يقود لويليامز في جائزة أستراليا الكبرى 2017، وأنهى الحصة متأخرًا بفارق تسعة أعشار من الثانية عن ماركوس إريكسون، الذي كان آخر سائق يضمن التأهل إلى القسم الثاني في ذلك السباق.

ورد سترول سريعًا بتأهل إلى القسم الثالث في عطلة نهاية الأسبوع التالية في شنغهاي، رغم أن احتكاكه مع سيرجيو بيريز أنهى سباقه في اللفة الافتتاحية. لكن سترول حصد أولى نقاطه في الفورمولا 1 في سباقه على أرضه في مونتريال، قبل أن يحقق منصة تتويج في جائزة أذربيجان الكبرى الفوضوية.

وعلى الطرف الآخر من المسار، تمكن سترول من تحقيق مركز انطلاق أول خلال مسيرته في جائزة تركيا الكبرى 2020، عندما تألق مع سيارة "آر.بي20" القوية لفريق ريسينغ بوينت، مستفيدًا من نقاط قوته على الحلبات الرطبة. ولم يتعرض للإقصاء من القسم الأول ولو مرة واحدة خلال ذلك العام.

لكن معظم مواسمه الأخيرة أمضاها وهو يكافح لتجنب منطقة الإقصاء في الجزء الأول من التجارب التأهيلية، مع تراجع حظوظ أستون مارتن، كما زاد رقمه القياسي سوءًا بسبب موسم ويليامز الصعب في 2018، عندما خرج من القسم الأول في 15 مناسبة. ولم يتمكن من تجاوز القسم الأول ولو مرة واحدة هذا الموسم.

إحصاءات سترول في القسم الأول

السنة مرات الإقصاء من القسم الأول 2017 12 2018 15 2019 14 2020 0 2021 7 2022 12 2023 7 2024 5 2025 15 2026 13