سترول يسجّل رقماً قياسياً جديداً "غير مرغوب"
بعد سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، حقق لانس سترول سائق أستون مارتن رقماً قياسياً "غير مرغوب".
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
بات الكندي أكثر سائق في تاريخ البطولة يخوض سباقات دون تسجيل أسرع لفة.
وكان جوني هيربرت يحمل الرقم القياسي، حيث شارك في آخر سباقاته مع نهاية موسم 2000.
ولم يسجل سترول اللفة الأسرع في السباق طوال 162 سباقاً، لينتزع الرقم القياسي المشؤوم هذا من هيربرت، بعد سباق أوستن.
وأكمل سائق أستون مارتن السباق بالمركز 15 وهو السباق السادس له على التوالي الذي لا يسجل فيه النقاط.
يشار إلى أن سترول يحتل المركز 11 ضمن الترتيب العام لبطولة السائقين مع 24 نقطة.
بينما يحتل زميله فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، المركز التاسع مع 62 نقطة.
وكان الإسباني المخضرم قد تكلم سابقاً حول ضرورة تحسين فريق أستون مارتن لمستواه، وعدم الانتظار حتى وصول آدريان نيوي إلى صفوفه كي يبدأ مسيرة التحسّن.
السائقون الأكثر مشاركة في السباقات دون تسجيل أسرع لفة:
|#
|السائق
|عدد السباقات
|1
|لانس سترول
|162
|2
|جوني هيربرت
|161
|3
|مارتن براندل
|158
|4
|أوليفييه بانيس
|158
|5
|إيدي شيفر
|132
وصرّح بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو أن وصول المصمّم الأسطوري آدريان نيوي إلى فريق أستون مارتن في عام 2025 قد يطيل مسيرته في الفورمولا 1.
حيث أشار أن انضمام نيوي قد يجعل الفريق أكثر تنافسية، لذلك سيقرر ما إذا كان سيستمر حتى نهاية موسم 2026.
فقال: "لن أكون صادقاً إذا قلت إنني لا أفكر في تمديد مسيرتي".
وأكمل: "سينضم آدريان إلينا في مارس العام المقبل وسيركز على موسم 2026. سأرى كيف سيكون شعوري في نهاية 2026 وسأقرر ما إذا كنت سأستمر أم لا".
وأردف: "سنتخذ هذا القرار كفريق، مع لورانس (سترول، مالك الفريق) وآدريان. إن إنجازات أدريان في الفورمولا 1 مذهلة".
واختتم: "العمل معه لا يقتصر فقط على الحصول على سيارة سريعة، بل يشمل أيضاً التعلم من شخص بمثل هذا المستوى. سيكون ذلك مكافأة كبيرة".
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