سترول يحثّ أستون مارتن على مواصلة السير في الوجهة الصحيحة
عبّر لانس سترول عن سعادته بالتحوّل الذي شهده فريقه أستون مارتن في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، إذ حثّ الفريق على أن يواصل زخمه خلال العطلة الشتوية وبالتوجه إلى الموسم المُقبل.
بالرغم من البداية المتعثرة لأستون مارتن في 2022 بسبب الافتقار للتنافسية خلال الجولات الأولى وبعد أن وجدت نفسها ضمن معركة مع ويليامز خارج مراكز النقاط، لكن الفريق أحرز تقدمًا ثابتًا بعدما سجل أولى نقاطه في إيمولا وإحراز سيباستيان فيتيل المركز السادس في باكو.
وتواجد سترول على مسافة قريبة نسبيًا من زميله فيتيل على مدار الموسم، لكنه عانى من أخطاء مكلفة والافتقار للتركيز في بعض المناسبات.
وبالحديث عن موسمه مع أستون مارتن في 2022 قال سترول: "أعتقد بأن الفريق قام بعمل مذهل في جانب تحسين السيارة، إذ أننا أحرزنا بالتأكيد خطوات كبيرة في الوجهة الصحيحة".
وأضاف: "يتمحور الأمر الآن حول الاستمرار في تلك الوجهة في المستقبل. علينا أن نخوض سباقات نظيفة".
وتابع: "عندما أسترجع السباقات القليلة الأخيرة في الموسم، أجد أننا أضعنا عدة فرص لتسجيل النقاط، مثلما حدث في أوستن مع تقديم سيارتينا لأداء جيد، ومن ثم هنالك الحادث الذي تعرضت له ومشكلة توقف الصيانة التي واجهت سيب".
وأكمل: "وعليه فقد خسرنا الكثير من النقاط، لذلك فإن المسألة تتمحور الآن حول استغلال تلك الفرص مستقبلًا وتسجيل هذه النقاط".
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سترول يحثّ أستون مارتن على مواصلة السير في الوجهة الصحيحة
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