سترول يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في تركيا بعد التحقيق

فاجأ سترول الجميع في تصفيات تركيا عندما حقّق قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته في الفورمولا واحد في الأجواء الممطرة بعد ظهر السبت.

لكنّ احتفالات الكنديّ توقّفت بعد استدعائه من قبل المراقبين إثر التصفيات لفشله في الإبطاء من سرعته خلال لفّته السريعة في القسم الثالث.

لكن على إثر الاستماع له مساء السبت، أعلن المراقبون أنّ سترول لم يرتكب أيّ خطأ وأنّه أبطأ بما فيه الكفاية في منطقة الأعلام الصفراء.

وجاء في تقريرهم: "اقترب سترول من المنعطف السابع، وكان يتمّ التلويح بعلمٍ أصفر وحيد في المقطع بسبب خروج سيارة سيرجيو بيريز عن المسار في الجهة الخارجيّة من المنعطف".

وأضاف: "أظهر جهاز القياس بشكلٍ واضح أنّ سترول رفع قدمه عن دوّاسة الوقود وعبر المنعطف ببطء ومن ثمّ عاد للتسار عندما ابتعد عن موقع الحادثة".

وأكمل: "لا تُظهر أزمنة المقاطع ذلك بشكلٍ واضح كون المسار كان يجفّ سريعًا وكانت الأزمنة تتحسّن كثيرًا بالمقارنة مع اللفّات السابقة".